¿Cuáles son los beneficios del Método CoberClick para los compraventas de vehículos profesionales y en qué repercute positivamente este método? Emprendedores de Hoy

En el mercado de la compraventa de vehículos, hay diferentes empresas que ofrecen garantías mecánicas que no siempre cubren las necesidades reales de los usuarios dedicados a este sector. Muchas de las garantías ofrecidas terminan ocasionando pérdidas para la compraventa y, consecuentemente, la satisfacción del cliente se ve afectada.

En este sentido,CoberClick destaca por presentar en sus garantías un novedoso método que ofrece grandes beneficios y muestra excelentes ventajas para quienes se dedican a la compraventa de vehículos de manera profesional.

El Método CoberClick muestra ventajas exclusivas en el mercado En CoberClick, trabaja un equipo de expertos con amplia experiencia en este sector que ha logrado determinar las necesidades más imperativas que se requieren en los contratos de garantías mecánicas. Estas necesidades tienen que ver con coberturas más amplias y mejores, disponibilidad de más recursos, disminuir las quejas y reclamaciones de los clientes y el aumento de los beneficios.

Para satisfacer estas necesidades, esta empresa ha creado el Método CoberClick, un procedimiento estratégico único en el mercado. Esta metodología se diferencia principalmente por utilizar un sistema de devolución de capital basado en el nivel de siniestralidad de los vehículos; es decir, los clientes recibirán en su cuenta un reembolso del dinero invertido en el contrato de garantías mecánicas, siempre y cuando el grado de siniestros no supere el 60%.

Beneficios de las garantías mecánicas de CoberClick El Método CoberClick se fundamenta en una serie de garantías ajustadas a las diferentes necesidades de la compraventa de vehículos y adaptadas a cada tipo de coche de acuerdo a su antigüedad y características técnicas. En este aspecto, las garantías están diseñadas para cada tipología de vehículo, ya sean a combustión, híbridos, eléctricos y motocicletas.

Con la contratación de estos servicios, se ofrecen mejores coberturas para los clientes, más recursos, además de descuentos y promociones en los recambios necesarios para la reparación de averías en los vehículos. De forma adicional, presentan una Red de Talleres en continuo crecimiento para realizar rápidamente cualquier reparación o mantenimiento.

CoberClick también pone a disposición su propia app MyClick, desde la cual el usuario puede tener información en tiempo real de sus productos y servicios y con esto tener control total de las gestiones y los procesos.

El innovador método empleado por CoberClick presenta soluciones reales para los gestores de la compraventa de vehículos. Con sus excelentes garantías mecánicas y de legal conformidad ofrecen más beneficios y menos complicaciones para obtener una satisfacción total del profesional del sector y del cliente final.



