martes, 2 de agosto de 2022

Durante los últimos años, los incidentes relacionados con la ciberseguridad en España han ido en aumento. Los ataques más comunes suelen ser robos de datos personales, de contraseñas o de cuentas bancarias. Para exigir justicia en casos de esta índole, la ley española dispone de herramientas actualizadas y ajustadas al entorno virtual. No obstante, un abogado especializado es clave para poder emplearlas. El despacho Peraltalaw Abogados destaca por ofrecer servicios de asesoramiento judicial en materia de protección de datos personales y de intimidad.

Panorama actual de la protección de datos en España Los datos personales pueden llegar a contener información muy precisa sobre un individuo, lo que representa un riesgo para su seguridad en caso de que caigan en manos equivocadas. En este sentido, los textos, imágenes y audios que aporten información de una persona son considerados datos personales.

Debido al avance de la tecnología en la mayoría de aspectos cotidianos, muchos datos personales se almacenan en la nube, usando mecanismos de ciberseguridad. Sin embargo, estos espacios no son totalmente privados, dando oportunidad a posibles brechas de datos personales.

Una brecha de datos personales consiste en la destrucción, pérdida o acceso no autorizado a esta información. En España, fueron notificados múltiples casos durante el pasado año. Los especialistas alertan que los ataques dirigidos al robo de datos están aumentando. Dicha frecuencia demuestra la fragilidad del sistema virtual y, además, representa una violación de los derechos de los titulares.

Mecanismos legales para garantizar la protección de datos España cuenta con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la cual data del año 2018. Su objetivo es avalar la intimidad, privacidad e integridad de los individuos.

Uno de los puntos más importantes de la ley tiene que ver con la forma en que las plataformas online obtienen, almacenan y usan la información de los usuarios. Por tal motivo, a estas páginas se les asigna la responsabilidad de proteger los datos personales que los titulares proporcionan, independientemente de su naturaleza.

En caso de que exista una violación de estos preceptos, es necesario tomar cartas en el asunto a través de un abogado. Peraltalaw Abogados es uno de los bufetes más recomendados en el campo debido a su conocimiento de casos similares. Además, los más de 30 años de experiencia respaldan la calidad de su trabajo.

A pesar del avance de las leyes, los casos relacionados con protección de datos personales siguen exigiendo defensas personalizadas. Es por ello que la figura de un abogado especialista cobra relevancia en el entorno cibernético.



