Los pañuelos de seda, complementos originales y exclusivos que dan un toque diferente a un look

martes, 2 de agosto de 2022, 12:30 h (CET)

Aunque los pañuelos de seda para mujer marcaron una tendencia durante el verano, su presencia en las calles va a continuar con mucha fuerza en lo que queda del año. Firmas como Alexander Mcqueen y Gucci lanzaron modelos estampados de pañuelos para casi cualquier ocasión y algunas como Burberry adornaron sus pasarelas otoño-invierno con estas prendas.

Este complemento ha llegado para quedarse y, por este motivo, la marca de diseño Full & Briss ha incluido en su catálogo pañuelos de seda cargados de arte, elegancia y originalidad que dan un toque diferente a cualquier look.

Imágenes artísticas para llevar a cualquier lado Estos pañuelos fabricados con seda 100 % española cuentan con estampados diseñados por el artista contemporáneo José María Bea Hidalgo, cuyo trabajo se caracteriza por mezclar el color y la textura en imágenes abstractas y orgánicas, capaces de transmitir sensaciones únicas.

La potencia visual de los complementos de seda que forman parte de las colecciones de esta marca, se enfoca en un modelo de mujer guerrera capaz de afrontar cualquier reto que se le presente, de la mano de la elegancia y sofisticación que no puede faltar en un look propio de mujeres empoderadas.

Tradición y elegancia en un mismo lugar Todos los pañuelos que forman parte de las colecciones de Full & Briss son fabricados artesanalmente con materias primas de excelente calidad, cuidadosamente obtenidas y seleccionadas de algunos de los talleres de confección con más prestigio de Inglaterra e Italia.

Esta marca es la heredera de tres generaciones de fabricantes de textiles, quienes han dedicado su vida al tratamiento de tejidos, lo cual garantiza la calidad y profesionalismo en la elaboración de todos sus productos. La seda utilizada en la elaboración de sus pañuelos se compone de fibras 100 % naturales, con las cuales es posible lograr una sensación visual extraordinariamente realista de los diseños elaborados por Bea Hidalgo.

En Full & Briss, todos sus trabajadores se concentran en cuidar hasta el más mínimo detalle en sus prendas, desde el acabado del tejido hasta el estuche elegante en el que viene embalado su producto. Cada diseño viene acompañado de una reproducción impresa de la obra que lo inspiró, junto a una descripción breve de los motivos que movilizaron al artista para crear esas imágenes únicas que lo caracterizan. Por tal motivo, esta marca de diseño invita a todas las interesadas en adquirir cualquiera de sus pañuelos de seda a que ingresen a su tienda virtual y elijan el motivo que más se adapte a sus gustos y expectativas.



