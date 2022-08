Deberes de verano para las pymes, la planificación y estrategia del próximo año Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 12:20 h (CET)

El director de la consultora de marketing ene Consulting, Nacho Ridaura, planteó que las pymes deben tomarse este verano como un punto de inflexión. El experto se refiere a que es el momento en el que las compañías deben reflexionar sobre lo que van a hacer el resto del año.

Ridaura dice que esta planificación es fundamental, especialmente en un contexto económico tan inestable, en el que no se sabe lo qué puede ocurrir. Además, añade que las marcas no solo deben decidir qué van a hacer de aquí a diciembre, sino cómo van a actuar en un incierto 2023.

Planificación ante la incertidumbre ene Consulting es una firma española que se ha especializado en la asesoría de pequeñas y medianas empresas en materia de marketing y comunicación empresarial. Se han enfocado en proyectos como e-commerce, desarrollo de marca y estrategias de branding, asesoramiento para franquicias y startups. Asimismo, manejan la figura del interim manager, para ejecutar proyectos desde dentro de las empresas.

Su directivo, Nacho Ridaura, asevera que el panorama que enfrentan las compañías de aquí a los próximos meses es uno de los más desafiantes. Por esta razón, la planificación es un elemento que cobra especial importancia. Desde su opinión, las reflexiones de verano para las pymes deben enfocarse en cómo van a abordar el mercado en los próximos meses.

Para el experto, las empresas, y en especial las pymes, deben contar con un plan de marketing adaptado al contexto actual, que tenga en cuenta todas las variables y la posición de la marca dentro del mercado para saber cuáles son sus fortalezas y debilidades. Añadió que este plan debe preparar a la compañía para los diversos escenarios posibles, aunque adelantó que todas las perspectivas lucen retadoras.

Planes y objetivos a más largo plazo Aunque en tiempos de incertidumbre muchos emprendedores y marcas optan por planificar a muy corto plazo, esto no siempre es lo más recomendable. Ridaura afirma que estos no son planes, sino acciones cortoplacistas muchas veces improvisadas. El experto indicó que lo que hacen en ene Consulting, a través de sus asesores, es planificar con vista en el medio y largo plazo junto al equipo de cada empresa, las acciones que son necesarias hoy para llegar al objetivo el día de mañana.

Aplicando estrategias debidamente estructuradas e internalizadas por todos los involucrados, los consultores vigilan la correcta aplicación del plan. Mediante la identificación de tareas, asignación de roles y fijación de objetivos, se puede planificar a 1 año vista. Lo importante en estos casos es que los propósitos incluyan alternativas o ‘planes B’ ante los distintos escenarios que se puedan presentar.

Los planes de marketing a largo plazo correctamente diseñados representan a la larga beneficios concretos para las empresas que los aplican. Uno de ellos es que se evitan costes adicionales. También se consiguen mejores resultados gracias a la integración con el equipo de trabajo de la compañía. Ridaura añadió que, si las empresas abordan estas consideraciones en sus reflexiones de verano, tendrán mayores garantías de éxito a corto y mediano plazo.



