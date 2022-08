Protección solar inteligente de la mano de Maika’i Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 12:16 h (CET)

La protección solar inteligente es la última tendencia en productos para protegerse de la radiación ultravioleta procedente del astro rey. Los mismos frenan el envejecimiento prematuro, evitan la aparición de manchas y pueden utilizarse en rutinas de belleza para el cuidado de la piel.

Para obtener lo último en protectores solares, es conveniente acudir a tiendas especiales como Maika’i que dispone de una amplia gama de productos, entre los que se encuentra Odacité SPF 50 Mineral Drops y cremas multitarea que actúan como crema hidratante y antioxidante y, a la vez, protegen del sol con SPF de amplio espectro. Además, sus fórmulas se integran con ingredientes orgánicos y seguros para los arrecifes de coral.

La última tecnología en protectores solares La nueva generación de protectores solares ha llegado a España de la mano de Maika’i. Estos productos, además de proteger contra los rayos UVA y UVB, prescinden de los perjudiciales químicos que, con el paso del tiempo, afectan la piel. Entre las marcas favoritas de este e-commerce, se encuentran Soleil Toujours, Coola y Juice Beauty, las cuales cumplen con los requerimientos básicos de los productos orgánicos, al ser libres de crueldad animal, veganos y respetuosos con el medio ambiente.

Odacité SPF 50 Mineral Drops, por ejemplo, proporciona una alta protección UVA PA++++ (protección solar muy alta contra los rayos UVA) y protección UVB que se evidencia desde la primera aplicación. El mismo es antienvejecimiento, tiene textura liviana y no genera sensación grasosa ni se pega en la piel. Entre las características más destacadas de este producto, se encuentra su acabado transparente, su fórmula 100 % mineral, rápida absorción e ingredientes que funcionan como correctores quitamanchas e hidratantes. Además, contiene té verde rico en antioxidantes y manzanilla con caléndula con efecto calmante para evitar el enrojecimiento y la irritación, muy frecuentes en el verano.

Protectores solares ecológicos de alta calidad Los rayos UVA penetran profundamente la piel alcanzando la dermis, ya que tienen una longitud de onda larga que destruye el colágeno y contribuye a la aparición de líneas de expresión, arrugas y el temido cáncer de piel. Los rayos UVB, al tener una longitud de onda corta, crean quemaduras solares, oscurecimiento cutáneo y engrosamiento de la capa externa de la piel. Ambos pueden generar problemas graves en los ojos y causar un melanoma, si no se protege la piel con protectores solares de alta calidad.

Los protectores solares de Maika’i crean una capa sobre la piel que actúa como barrera al desviar los rayos del sol. Se trata de fórmulas no agresivas a nivel cutáneo que pueden ser usadas por personas con pieles hipersensibles. Esta tienda online promueve la cosmética ecológica, por lo cual cuenta con una amplia gama de protectores solares orgánicos para el rostro y el cuerpo a precios asequibles.

Con el uso de protectores solares se contribuye a desacelerar la oxidación celular promovida por los radicales libres. Estos productos fungen como métodos preventivos para diversas patologías que afectan la piel.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Personalizar los anillos de boda con Staring Deberes de verano para las pymes, la planificación y estrategia del próximo año Protección solar inteligente de la mano de Maika’i La salud de los cachorros es un tema fundamental en los criaderos responsables como Cachorros del Valle GP Garantía Entre Particulares ofrece garantías para vehículos usados