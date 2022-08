¿Dónde encontrar un abogado especialista en herencias en Guipúzcoa? Inmobiliaria Ortubia

Además del duelo y la tristeza que genera la muerte de un ser querido, existen otras cuestiones que se deben atender ante este suceso. Uno de ellos es el derecho a la herencia, para el cual, ante las modificaciones en las leyes en el País Vasco, los herederos pueden requerir el asesoramiento legal adecuado para ejercerlo correctamente. Para tal fin, la Inmobiliaria Ortubia cuenta con un equipo de abogados especialistas en herencias en Guipúzcoa que se ocupa de guiar a sus clientes y tramitar de manera gratuita todo el proceso de aceptación de la herencia.

Modificación del derecho civil vasco En octubre del año 2015 entró en vigor la modificación legislativa que afecta sustancialmente a herencias, sucesiones y testamentos, diferenciándose del resto del Estado. De esta forma, se da mayor libertad al testador, pudiendo disponer de dos tercios de su patrimonio para hacer lo que considere más oportuno. Así, un tercio del mismo quedaría reservado para los legitimarios, ya sean hijos o descendientes, o bien, ante su ausencia, cónyuge o pareja de hecho.

Por otro lado, en el momento de aceptar una herencia, no se diferencia entre aceptación simple o a beneficio de inventario y el heredero deberá responder a las deudas del causante con lo recibido y no con sus bienes propios. Asimismo, se sucede por testamento o pacto sucesorio y se otorga derecho de habitación al cónyuge superviviente o pareja de hecho, siempre y cuando no vuelva a casarse, no tenga un hijo fuera del matrimonio y no haga convivencia parental.

¿Por qué contratar los servicios de los abogados especialistas en herencia de la Inmobiliaria Ortubia? El equipo de abogados especialistas en herencias en Guipúzcoa de Inmobiliaria Ortubia brinda un servicio integral que permite a sus clientes tomar decisiones con libertad y seguridad en medio de un momento de duelo. El asesoramiento hereditario incluye la tramitación ante notario, así como la valoración de los inmuebles y la planificación de impuestos de la herencia, además de la mediación entre coherederos. De esta manera, es posible lograr un ahorro de más de 3.000 euros en abogados y obtener un mejor precio de venta de los inmuebles para el reparto.

Con 25 años de experiencia en el sector, Inmobiliaria Ortubia cuenta con un equipo de abogados especialistas en herencias en Guipúzcoa que trabaja para garantizar a sus clientes un resultado final del proceso que solucione las diferencias en la familia y satisfaga a todas las partes.