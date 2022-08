CHEP ayuda a dar el paso a la electrificación del transporte de forma sostenible Comunicae

martes, 2 de agosto de 2022, 14:32 h (CET) La circularidad es clave cuando se trata del transporte intercontinental y de una cadena de suministro sostenible de vehículos eléctricos Para llegar al nivel cero en 2050, las emisiones de CO2 del sector del transporte deben reducirse un 20 % a 5,7 Gt en 2030 (Fuente: AIE). Como el transporte representa un porcentaje importante de dichas emisiones, se han puesto todas las esperanzas en la electrificación. El apoyo de la administración de Biden a la Bipartisan Infrastructure Framework (Ley Bipartidista de Infraestructura), que destina 7.500 millones de dólares a estaciones de recarga y otros 7.500 millones a los autobuses y al tráfico eléctrico, es una señal clara de apoyo gubernamental, al igual que el paquete «Fit for 55» de la UE, que se compromete a reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030.

Para alcanzar estos objetivos, se está prestando mucha atención a la forma de aumentar -de manera sostenible- la extracción y el procesamiento de las materias primas para fabricar baterías. Pero ahí no acaba el problema. No solo debe priorizarse el transporte sostenible de las baterías, sino el de todos los componentes de los vehículos eléctricos. En una cadena de suministro global, la mayor parte de este transporte es intercontinental y puede generar rápidamente una gran huella de carbono propia.

"Nuestro concepto de pooling nunca había sido tan importante como ahora que avanzamos hacia el 100 % de vehículos eléctricos en nuestras carreteras. El transporte sostenible es tan solo un mito si su fabricación depende de una cadena de suministro que emite emisiones de carbono", afirma Murray Gilder, vicepresidente de CHEP Automotive.

CHEP ayuda a sus clientes a cumplir sus propios objetivos de cero emisiones al seguir su propio plan en materia de sostenibilidad, sobre todo porque su empresa matriz, Brambles, ha anunciado recientemente su compromiso de conseguir cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040. Siguiendo su modelo de negocio basado en compartir y reutilizar, CHEP anima a sus clientes a alquilar sus contenedores reutilizables de plástico y a beneficiarse de su experiencia de optimización y colaboración en el transporte global.

Endurance Technologies Ltd. es uno de los principales fabricantes de componentes de automoción de la India. La empresa se dio cuenta de los kilómetros que se desaprovechaban por los camiones que iban vacíos y de los importantes daños y pérdidas de producto derivados del embalaje de ida y de la manipulación múltiple. Al pasar a un modelo de pooling, Endurance registra ahora un ahorro diario de 43.534 kWh de electricidad, 135.087 L de agua y 11,32 toneladas de residuos, por no hablar de los 118 árboles que se conservan cada día al dejar de utilizar el embalaje de cartón de un solo uso.

Acerca de CHEP

CHEP es uno de los negocios de logística más sostenibles del mundo. Ofrece un modelo circular basado en compartir y reutilizar sus más de 345 millones de palés, cajas y contenedores en sectores como los de bienes de consumo de rápida rotación, productos frescos, bebidas, comercio minorista, automoción y fabricación en general. Con 11 500 empleados, CHEP es parte del Grupo Brambles y opera en aproximadamente 60 países.

www.chep.com │ www.brambles.com

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 151.325€ en Sabadell (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad ​Las 5 mejores academias de oposiciones de Sevilla Las oposiciones representan una gran oportunidad profesional para muchos COGNIZANT: Una nueva investigación revela los factores de riesgo para el éxito empresarial tras la pandemia CHEP ayuda a dar el paso a la electrificación del transporte de forma sostenible Las estrellas españolas de TikTok que triunfan a nivel mundial