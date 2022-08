Urban Campus se adentra en el build to rent de la mano de Nexity y Swiss Life Asset Managers Emprendedores de Hoy

El edificio, propiedad de un fondo gestionado por Swiss Life Asset Managers France, se encuentra en la ciudad gala de Saint Louis.

El proyecto se compondrá de tres edificios que sumarán 106 apartamentos.

Madrid, agosto de 2022.- Urban Campus, uno de los primeros operadores de edificios completos de coliving en España, abre una nueva línea de negocio de gestión de edificios de build to rent. Para esta operación, acude al proyecto junto con la promotora Nexity, en la que operará un edificio propiedad de uno de los fondos gestionados por Swiss Life AM en su división francesa.

El proyecto es un complejo de más de 6.600 metros cuadrados, en los que se dará cabida a tres edificios que albergarán 106 apartamentos de uno a cuatro dormitorios y unas zonas comunes de hasta 135 m2 con gimnasio, coworking y una amplia área multifuncional con cocina, terraza y estudios para invitados. La localización del inmueble es la ciudad francesa de Saint Louis, muy próxima a Basilea, frontera con Suiza. Esta zona se encuentra en expansión y en su apuesta inmobiliaria comienza a albergar nuevos modelos residenciales como el build to rent,que representará una verdadera alternativa de alquiler de calidad en la región. El proyecto se espera que esté finalizado para recibir a los primeros inquilinos en 2025.

Las compañías comparten una misma visión de los nuevos modelos residenciales de alquiler. Buscan la generación de espacios familiares para que los inquilinos se sientan integrados en una comunidad, teniendo siempre presente a su vez la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Para Maxime Armand, COO y cofundador de Urban Campus, “siguiendo con nuestro modelo de coliving, el BTR nos permite ofrecer al mayor número posible de personas, especialmente familias, una experiencia de alquiler renovada: espacios privados bien diseñados, servicios y espacios comunes con alto valor añadido y, sobre todo, las ventajas de la convivencia y la creación de comunidad. Este primer proyecto con Nexity y Swiss Life Asset Managers France demuestra el propósito de Urban Campus de transformar el mercado residencial”.

Desde Nexity, según explica Fabrice Aubert, director general adjunto, “estamos muy orgullosos de esta primera transacción con Urban Campus y Swiss Life AM en el segmento BTR, un concepto innovador que promete una mejor experiencia de alquiler tanto para los inversores como para los inquilinos. Gracias a la complementariedad de nuestras actividades y a nuestro conocimiento de los territorios, somos hoy el único actor capaz de ofrecer una solución integrada para la gestión de la operación. Y es también una nueva forma de unir nuestro saber hacer y poner nuestro compromiso medioambiental al servicio de la vida en comunidad”.

Sobre Urban Campus Fundada en 2016, Urban Campus es uno de los primeros operadores de edificios completos de coliving del mercado. Con su innovador modelo, está redefiniendo las reglas de la vivienda residencial en las principales ciudades europeas, ofreciendo espacios de coliving y coworking adaptados a los nuevos estilos de vida. Con un ADN propio, basado en cubrir las nuevas necesidades residenciales de los jóvenes profesionales en las grandes ciudades, ofrecen edificios de calidad, crean comunidad y aportan una nueva experiencia residencial.

Sobre Nexity Nexity es uno de los principales grupos inmobiliarios integrados franceses, presente en todo el país y que opera en todas las áreas de desarrollo y servicios. Cuenta con todo tipo de clientes y su razón de ser es «la vida en común», buscando crear espacios, barrios y ciudades sostenibles. Nexity ha sido clasificada, por tercer año consecutivo, como la propietaria de proyectos número uno por la Asociación de Edificios con Bajas Emisiones de Carbono (BBCA), miembro del Índice de Igualdad de Género (IEG) de Bloomberg y de Best Workplaces 2021. Asimismo, cotiza en el SRD, en el compartimento A de Euronext y en el SBF 120.

