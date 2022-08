Complementos para Aves destaca la importancia de la cama para los perros y los beneficios de su uso Comunicae

martes, 2 de agosto de 2022, 13:28 h (CET) El descanso de los perros es igual de importante que el de los humanos. Los canes necesitan recuperar fuerzas o lugares donde tumbarse cuando han sufrido algún problema de salud durante su recuperación Igual que para el hombre el descanso es importante, para los perros también supone un momento importante en su bienestar. Es una parte fundamental de la rutina diaria que sin tomar los adecuados descansos el proceso de renovar energía para un nuevo día no sería posible a pesar de que ellos tengan ritmos diferentes a los de sus dueños y, al igual que sus dueños, necesitan camas para perros adecuadas para su confort.

Por ello, es importante que las mascotas dispongan de un lugar de descanso y, sobre todo, un espacio para ellos. Como señalan los expertos en animales domésticos de Complementos para aves, es importante tener en cuenta que a los perros les gusta marcar las cosas con su olor por lo que sí tienen una cama propia, podrán delimitar su espacio y reconocerla como tal. Así, esto les haga entender que no pueden tumbarse en cualquier lugar del hogar y que ese es su lugar de descanso.

Espacio propio

Los perros también pueden sufrir episodios de estrés y ansiedad debido a diversos factores. Por ello, tener su propia cama les hará saber que disponen de un lugar que les proporciona sentimientos de protección, arraigo y, sobre todo, seguridad. De esta manera, no estará merodeando por la casa buscando rincones donde poder resguardarse.

También es importante imponer límites a las mascotas. No hay que dejar de tener presente que los animales, especialmente si salen a la calle de paseo como es el caso de los perros, pueden traer consigo bacterias o insectos nocivos tanto para la salud del perro como para sus dueños. Es necesario que el animal tenga su propio espacio separado del espacio del resto de la familia, especialmente durante la noche cuando el perro debe dormir en su propia cama.

Camas refrescantes para verano

Con la llegada del verano, las mascotas también sufren las altas temperaturas. Para sobrellevar el calor, existen camas refrescantes, tanto para perros como para gatos, que les ayudan a reducir la temperatura de su cuerpo evitando los temidos golpes de calor.

Se trata de camas que se activan únicamente con la precisión que hace el animal al tumbarse sobre ella. Son totalmente reutilizables y fáciles de limpiar por lo que serán la mejor opción para que los perros lleven de la mejor manera posible las altas temperaturas veraniegas.

