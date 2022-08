El nuevo single habla de las relaciones tóxicas de encontrar un equilibrio que de paso a lo auténtico, dónde poder ser uno mismo en plena libertad. Fabio Gomez, (www.fabiogomez.com) cantautor Italo-español lanzó su último sencillo "Librame" (versión española del single en inglés "Let me be") a finales de mayo presenta al mercado español su éxito con un tour promocional en el mes de julio en las mejores emisoras radiofónicas con una gira de entrevistas en vivo.

Para Gómez la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz con uno mismo, porque solo así las relaciones serán una elección y no una necesidad, este es el mensaje que trae la canción que ha sido cantada por el artista en varias emisoras madrileñas. Ha sido invitado en el programa "Desde que amenece" de Radio 4G un programa presentado por Fernandisco voz histórica de la radio en "Los 40 Principales" y Mar Montoro. Durante el programa, Fernandisco recitó las palabras de "Librame" con un doblaje extraordinario.

La canción ha alcanzado mucha popularidad en la capital española, y Fabio ha sido invitado en las radios independientes más famosas de Madrid, Master FM, Unika FM, Kandela FM, Radio Tentación FM y en el programa Hispanos de Radio Libertad FM.

El tour de Fabio se ha extendido en otras emisoras españolas como Una FM Radio de Granada, RTVA Radio Televisión de Málaga, Radio Onda Amistad FM de Alicante, conectada en directo con más de 60 emisoras.

Durante su permanencia en España Fabio tuvo la oportunidad de volver a ver Mila Ortiz (autora, entre otras, de canciones de Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro) en estudio de grabación ya trabajan a una nueva salida discográfica.

Volviendo a Madrid Fabio tuvo la oportunidad de pasar un tiempo con su familia madrileña con la cual mantiene una relación cercana y pudo compartir este extraordinario momento de éxito profesional.

El cantautor ítalo-español Fabio Gómez nació en Berna, Suiza. Comenzó su carrera musical en el coro Amazing Grace Gospel. Asistió a seminarios del Nuevo Evangelio en Chicago, EE. UU. y participó en la prestigiosa Academia Sanremo.

En 2016 lanzó «Niente è Impossibile», un álbum que contiene 7 canciones, todas escritas por el propio artista. En 2020 conoció a Marco Zangirolami, un productor que marca tendencia en la escena musical italiana. Juntos decidieron producir un disco internacional junto a Peggy Johnson y Mila Ortiz. Fabio decidió adelantar el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘OVER’, donde habla de cómo superar un período difícil y salir mucho más fuertes. "OVER" es también el nombre del álbum que verá la luz próximamente, con canciones en inglés, italiano y español. El videoclip fue filmado íntegramente en Nueva York y se lanzó en todas las plataformas musicales del mundo, así como en YouTube. La versión Dance "Rainbow Remix" está actualmente disponible en todas las tiendas web, al igual que la versión chill-out, "Monte Carlo Mix". "SIEMPRE", la versión en español de "Over" se lanzó en mayo de 2021 en América Latina, y la gira de medios de Fabio tocó varios países, incluido Estados Unidos, en particular Miami y San Francisco. El sencillo sonó en todas las radios de Venezuela así como en la TV nacional por TELEVEN, para luego sonar en todo México, Colombia, Argentina y Uruguay. El video de "Siempre" ha tenido más de UN MILLÓN de reproducciones en Youtube.