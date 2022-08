Grandes ofertas de ahorro en packs de colchón + canapé en CholloMueble

El somier es un elemento que está perdiendo fuerza frente al auge de los canapés, que suponen un ahorro de espacio además de un mayor confort y comodidad para descansar, según apuntan los profesionales de CholloMueble Tienda CholloMueble lanza su oferta de pack canapé y colchón para renovar viejos colchones y sacar el máximo partido al espacio de las habitaciones. Estos conjuntos se pueden encontrar en diferentes colores y tamaños: 90x190, 105X190, 135x190 y 150x190, siendo esta última la más vendida a día de hoy.

La renovación de colchones y el cambio de un somier por un canapé supone una alternativa perfecta para conseguir un buen descanso. Los canapés suponen un ahorro de espacio y un lugar de almacenamiento extra para guardar aquellas cosas que no se utilizan habitualmente, una alternativa muy demandada por los clientes de este comercio.

Habitualmente, el colchón es lo que más se renueva, pero no hay que olvidar que los canapés son la base de la vida de un colchón. Si no está en buen estado, el colchón no tendrá una buena vida útil. De esta manera, renovar al mismo tiempo el colchón y el canapé, además de una mejora tanto en el descanso como en el almacenamiento, supone un gran ahorro económico.

Auge de la venta de canapés de dormitorio

El gran poder de almacenamiento que poseen los canapés ha supuesto que la venta de estos productos haya aumentado en los últimos años. Son especialmente habituales en habitaciones de dimensiones reducidas que permiten ahorrar espacio almacenando lo menos necesario en el día a día bajo el colchón.

Además, otra de las principales ventajas de los canapés es que, a diferencia del somier, el canapé no deja entrar polvo y suciedad en la parte inferior, ya que su cajón pegado al suelo lo evita.

Tampoco hay que olvidar que estas estructuras ofrecen una mayor resistencia frente al somier tradicional, lo que también se traduce en una mayor durabilidad del producto.

