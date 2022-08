La gestión emocional en situaciones de crisis o estrés en el ámbito laboral, de la mano de Benjamín Porras Emprendedores de Hoy

Las personas que trabajan se enfrentan a grandes retos cada día. Por un lado, tienen el deber de cumplir con sus obligaciones con excelencia para obtener los resultados esperados. Por el otro, deben aprender a lidiar con los jefes y con el equipo de trabajo para mantener relaciones sanas. No obstante, muchas veces se escapan de las manos los conflictos por desacuerdos, por el choque de caracteres, por la competitividad, entre otras cosas. En cualquiera de los casos, es importante la gestión emocional para poder sobrellevar las diferentes situaciones que se pueden presentar en el ámbito laboral. Lograr tal propósito puede ser algo complejo. Lo más recomendable es acudir a profesionales en el área como Benjamín Porras, quien es psicólogo y formador de trayectoria.

La importancia de la gestión emocional en el ámbito laboral Son innumerables las razones que pueden hacer que los trabajadores entren en crisis o en un estrés intenso. La mayoría de ellos no conocen nada sobre la gestión emocional y, a consecuencia de la tensión laboral, realizan sus actividades de una forma ineficiente, afectando directamente los intereses de la compañía en la que trabajan.

Los desacuerdos siempre pueden existir, pero lo ideal es que los líderes y sus equipos de trabajo lleguen siempre a un acuerdo en sana paz. Para que este objetivo sea alcanzado, las empresas deben suministrar herramientas que ayuden a controlar las emociones.

Un trabajador que se siente desanimado y que considera que el ambiente laboral es desagradable, solo hará las cosas mal y terminará renunciando. Situaciones como esas no le convienen a ninguna organización, por lo que hoy en día es una tendencia que estas inviertan en la salud emocional de sus empleados para que estos sepan autogestionarse, para que exploten sus habilidades y para que tengan vocación y compromiso.

¿Qué herramientas brinda Benjamín Porras para ayudar a las empresas y a sus empleados? Benjamín Porras es psicólogo, hipnoterapeuta, trainer en PNL, coach generativo y formador de alto impacto. Él ha ayudado a reconocidas empresas a que sus empleados desarrollen el autocontrol y a que se sientan motivados en todo lo que hacen durante la jornada laboral.

El servicio de Porras incluye consultorías, formación y desarrollo del talento en empresas. El profesional, consciente de que cada compañía tiene necesidades y requerimientos diferentes, diseña formaciones personalizadas a medida, bien sea para el desarrollo de una comunicación eficaz, empática y estratégica, para la autogestión emocional, para la resolución de conflictos, etc.

Para definir las acciones a tomar, el psicólogo y su equipo se reúnen con el comité directivo de una determinada organización para conocer la situación actual de la misma, hacen una auditoría para explorar el clima interno y elaboran un informe diagnóstico y un diseño estratégico para la rehumanización a través de formaciones, eventos de team building, coaching o mentorías. Los interesados en obtener mayores detalles pueden contactar mediante la web de Benjamín Porras.



