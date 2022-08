Dataeraser y su apuesta por el reciclaje de papel Emprendedores de Hoy

Poder contar con un servicio de reciclaje de papel es esencial desde hace varios años para todas las empresas españolas, que generan una gran cantidad de desechos de papel que pueden reutilizarse a través del reciclaje. Por ello, Dataeraser cuenta con un servicio especial dereciclaje de papel, además de garantizar la confidencialidad de la información que puedan contener estos papeles. Dataeraser, a través del reciclaje de papel y cartón, ayuda a la conservación de los medios naturales, mientras las empresas pueden desechar de modo seguro sus documentos y papeles no confidenciales.

Reciclaje de papel, una forma de desechar segura y ecológica Todas las empresas generan a diario basura de papel, cartón, cápsulas de café, y otros elementos que involucran papel y que no llevan información confidencial. En estos casos, Dataeraser ofrece un servicio de reciclaje seguro y práctico, a través de contenedores instalados en cada empresa, que luego son transportados a la planta de tratamiento, cumpliendo con la normativa medioambiental de gestión de residuos.

Existen dos formas de organizar el reciclaje. De modo regular, en contenedores puestos a tal fin en cada empresa, con la posibilidad de retirar los mismos con una frecuencia fijada por el cliente, o sobre aviso, es decir, que el cliente solicita el retiro del contenedor cuando lo cree conveniente. Y de modo puntual, en el caso de que el cliente pida el retiro de gran cantidad de desechos generados en el tiempo, por una única vez. Así, es posible gestionar la retirada de los residuos del modo más conveniente para cada caso en particular.

Reciclaje seguro, con certificación de normas ISO 9001 El reciclaje se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente en un mundo que genera basura y desechos de forma diaria. Para muchas empresas, poder trabajar sin dejar grandes residuos es un desafío. Es por esto que Dataeraser busca el modo ideal de brindar un servicio que solucione de forma organizada y eficaz el reciclaje de papel. En todos los casos, la empresa recibe un certificado de reciclaje de acuerdo a la normativa de gestión de residuos y suelos contaminados. Además de garantizar la seguridad y confiabilidad del proceso, cada recogida es realizada por un gestor y transportista autorizado. El compromiso y la seriedad de Dataeraser han llevado a poder contar con la certificación de normas 9001 y 14001, reforzando así el compromiso social de la empresa.

La seriedad y experiencia, más la eficacia y seguridad, colocan hoy a Dataeraser como una empresa número 1 en destrucción de documentos y en reciclaje seguro de papel.



