La empresa Movimur amplia su mercado con los marketplaces

lunes, 1 de agosto de 2022, 16:45 h (CET)

Un marketplacees un espacio dedicado a la compraventa de productos o servicios provenientes de una gran variedad de proveedores. The Phone House, PCcomponentes, Unilae y Worten son algunos de los marketplaces más populares en España relacionados con el comercio de artículos electrónicos al por menor como smarthphones, tablets, consolas, etc. La empresa Movimur, experta en la venta de este tipo de artículos, está ampliando su mercado, incorporando sus productos de última generación en su web y en cada uno de estos marketplaces al mismo tiempo.

Movimur amplía su mercado de productos y servicios a través de los marketplaces Desde hace un par de años, la empresa Movimur ha destacado en el sector del comercio digital por dedicarse exclusivamente a la venta de teléfonos móviles y productos electrónicos de alta calidad. Estos productos los ofrecen en su página web y en una variedad de marketplaces importantes a nivel internacional que les permiten dar a sus usuarios una experiencia de compra eficaz. Entre esa variedad de mercados en línea se pueden mencionar los marketplaces Amazon, Unilae, PCcomponentes, The Phone House y Worten. Los países específicos en los que Movimur centra sus ventas para cada una de estas plataformas de comercio electrónico son: Francia, Alemania, Italia, UK y España. Uno de los aspectos clave que diferencia a esta compañía de otras empresas y vendedores autónomos es que tanto en su página web como en los marketplaces ofrece equipos electrónicos de última gama. De la misma forma, siempre vela por brindar a los compradores artículos originales, garantiza un envío seguro, incluye devoluciones y siempre agrega nuevos descuentos y ofertas.

¿Con qué marcas y tipos de productos trabaja Movimur? Movimur ofrece a los internautas un extenso catálogo de productos que está dividido en varias categorías como: Mundo Apple, smarthphones, smartwatch, portátiles y tablets, informática, TV y vídeo, gaming, etc.

En la categoría de Mundo Apple, como su nombre indica, solo se encuentran equipos electrónicos de esta importante marca. Entre estos equipos, destacan los iPhones de última generación, IMac’s, IPad’s, Macbooks y relojes inteligentes, entre otros.

El resto de categorías contienen artículos tecnológicos de muchas marcas reconocidas a nivel mundial, como por ejemplo Motorola, Samsung, Xiaomi, Alcatel y Realme. Otras compañías igual de importantes como Google, Kodak, Sony, Nintendo y Amazon se pueden encontrar en sus categorías gaming, audio y foto, toys & hobbies, informática, etc.

Cada uno de estos artículos y sus respectivas marcas están disponibles en el sitio web de la empresa y los marketplaces con los cuales trabaja. Como punto extra, en dicha web las personas pueden contratar el equipo de servicio técnico profesional de Movimur a un precio sumamente accesible.

Movimur ofrece a sus clientes una garantía de 3 años por la compra de cualquiera de sus productos electrónicos. Asimismo, realiza envíos express a nivel nacional e internacional, acepta devoluciones de hasta 14 días y pagos con tarjeta de débito, crédito, Visa y Bizum, entre otros.



