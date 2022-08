Periodismo de calle de la mano de Spanish Revolution Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 16:27 h (CET)

Las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, además de funcionar como un precedente en la historia de la movilización social en España, fueron determinantes para una nueva concepción de lo político. Al ser las organizaciones de base las que llevaron la batuta del liderazgo de las protestas, fue posible transversalizar los discursos, tanto en la esfera pública como en la privada, de tal manera que el monopolio de la política se le arrebatara a los grandes dueños del poder durante el estallido social.

Esta forma de participación también requirió de un periodismo gestado desde la base, que se concentrara en informar desde un lugar libre de los sesgos ideológicos que anteriormente limitaban el derecho a la información de los ciudadanos. En este contexto nace Spanish Revolution, un medio digital independiente que, después del 15M, se propuso reivindicar la dignidad y la conciencia política y social de sus lectores.

Periodismo de calle En el foro de periodismo de Huelva de 2011, se les reprochó a los medios tradicionales, la tardanza en la recolección de información sobre el movimiento social del 15M y su falta de interés por entender la esencia de las manifestaciones. Spanish Revolution sugiere que la desconexión de estos medios con las organizaciones sociales no solo deviene de los intereses que tienen los poderosos en la información que se difunde masivamente por sus canales, sino también de la resistencia de sus líneas editoriales por reconocer espacios de información dignos y libres.

Es por este motivo que Spanish Revolution se concentra en hacer periodismo de calle, ya que solo así es posible acercarse a las demandas de información del ciudadano de a pie, para permitirle entender el mundo desde una reflexión consciente de hechos relevantes que se encuentran, tanto por encima como por debajo de la superficie. Al disminuirse el impacto del movimiento 15M, este medio independiente consideró de suma importancia mantenerse vigente como alternativa de información, buscando que sus lectores reconocieran miradas cimentadas en investigaciones objetivas y en análisis desde distintos frentes ideológicos.

Red de medios alternativos Al construirse desde un proceso organizativo de base, Spanish Revolution no entiende a los demás medios como competencia sino como aliados informativos. En este sentido, se ha preocupado por crear una red de medios independientes con la cual sea posible articular informaciones y posturas desde visiones diversas. En esta red, destacan proyectos como Contrainformación.es, Kamchatka, Aldescubierto.org y Eulixe.com. Todos estos medios tienen como objetivo levantar canales de información alternativa que le representen a los ciudadanos, un respiro del periodismo tradicional y subordinado al poder, sobre todo después del camino ganado por las organizaciones sociales que lideraron el 15M en España.



