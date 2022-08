Los vestidos de novia 2 en 1 de Silvia Fernández Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 16:07 h (CET)

Las bodas de las influencers más populares de las redes sociales se caracterizan por hacer de cada uno de sus detalles, un espectáculo inolvidable. Desde la ubicación hasta el vestido de novia necesitan del drama necesario para sorprender a sus invitados y, de paso, a sus seguidores. Es por este motivo que muchas optan por un vestido que pueda cambiar su apariencia en diferentes momentos de la celebración y captar la atención de todos en cualquier momento. Para que esta tendencia no solo sea accesible a las bodas famosas de las influencers, el atelier de Silvia Fernández presentó en su sitio web, una gran variedad de vestidos de novias 2 en 1 o convertibles, los cuales se adaptan a cada mujer, así como a su tipo de celebración.

Diferentes opciones en vestidos 2 en 1 Los vestidos convertibles son un concepto de diseño que permite innovar en la forma de combinar los estilos para mostrar la mejor versión de la novia en cada momento de la celebración. Muchas veces, el modelo con cola larga para la iglesia no es muy cómodo para estar en la recepción. Es allí donde este prototipo presenta innumerables alternativas para cubrir ambos momentos y hacer que la protagonista se sienta cómoda durante todo el día.

Las opciones más demandas son las sobrefaldas, sobrevestidos, abrigos o chalecos. Estas prendas otorgan la elegancia necesaria para la ceremonia y, tras esta, la comodidad requerida para disfrutar del banquete y la fiesta. Las novias pueden optar por intercambiar estas piezas en un lugar cómodo y privado o protagonizar un fashion reveal que deje impactados a todos los asistentes a su boda.

¿Por qué utilizar un vestido convertible? Estos vestidos son sofisticados y permiten transformar una enorme cola en un modelo más ligero, sin que se sacrifique la elegancia y sensualidad que caracteriza a su diseño. Las novias optan por este tipo de prendas en primer lugar por la comodidad, ya que son vestidos que se adaptan a todo el día de la celebración y, en segunda lugar, por la sorpresa, puesto que los invitados no esperan que el vestido se pueda cambiar y transformar en uno completamente diferente.

Esta tendencia no es nueva en Silvia Fernández. Desde sus inicios, el atelier siempre ofreció este tipo de prendas a sus novias, como una alternativa elegante y sofisticada para que pudiesen disfrutar de su celebración sin tener que acudir a un outfit diferente o soportar accesorios incómodos. En BRAVA, su última colección, es posible encontrar un sinfín de posibilidades que enamoran a cada novia, mientras hacen homenaje a las tradiciones textiles de la España profunda. Para Silvia Fernández es muy gratificante que las novias descubran en sus propuestas, el atuendo ideal para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida.



