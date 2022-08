Fig & Grape, la empresa española que ha desarrollado un marketplace de NFT Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 16:12 h (CET)

Hoy en día, son muchas las personas que se interesan por todo lo relacionado con el metaverso y la tecnología blockchain. Esta influencia ha llegado al sector empresarial, y muchas compañías incorporan estas tecnologías o, directamente, se dedican a ofrecer productos relacionados.

En este sentido, la empresa española Fig & Grape, que ha lanzado un marketplace de NFT, está impulsando la generación y comercialización de los mismos de una forma rápida y con la máxima seguridad. Este tipo de proyectos son una gran oportunidad para los artistas y los creadores digitales, ya que pueden suponer ingresos sustanciosos y rentables.

Un marketplace para la compraventa de NFT Fig & Grape es una compañía de tecnología y desarrollo de soluciones blockchain. Sus fundadores aseguran que ha sido creada con el firme objetivo de ser un cable a tierra en el mercado del blockchain y colaborar con negocios relacionados de cualquier sector, con el objetivo de ayudarles primero a comprender todas las ventajas de esta nueva tecnología, para después establecer un proceso de adaptación de la misma a su empresa.

Además, indican que el proyecto prevé la generación de miles de millones de tokens y NFT que se implementarán en una plataforma propia y con dependencia cero.

La empresa está desarrollando varios proyectos, y como success business case destaca un proyecto sito en Coconut Grove 27, Miami. A través del token G27, listado y verificado en BscScan, se puede invertir en un edificio en Miami, con seguridad y una rentabilidad del 10 % anual con capital garantizado, con inversiones a partir de 500 dólares. Su partner, Alphabet Capital Group, un fondo de inversión con más de 15 años de experiencia, ha confiado en Fig & Grape para desarrollar esta plataforma DeFi web 3.0.

Actualmente, colaboran con una fundación de arte, con el fin de aunar la belleza y valor que transmiten un cuadro con la inversión, rentabilidad y seguridad que aporta la tecnología blockchain y, en particular, los NFT.

Qué más ofrece Fig & Grape Lo atractivo de este marketplace es que los usuarios pueden comprar los tokens no fungibles, pero, además, las personas también tienen la posibilidad de diseñarlos, elaborarlos y crearlos para luego ponerlos a la venta desde la misma plataforma.

Para convertirse en un creador de NFT de la mano de Fig & Grape, la compañía pone a disposición del público, todoslos medios digitales para que puedan exponerlas.

Otras de las propuestas de Fig & Grape es la tokenización personalizada de proyectos y el marketplace de tokens para criptoinversores. Asimismo, se encuentra trabajando en el desarrollo de una blockchain propia para mejorar la autonomía de sus productos y servicios.

Una de las novedades de la compañía tecnológica es el FIG Token de edición limitada, el cual ofrece muchos beneficios, como el acceso a las plataformas de marketplace de tokens y NFT o la posibilidad de adquirir proyectos de real state, música, energía y deportes, entre otros. Adicionalmente, permite la compra de ediciones limitadas de NFT de los artistas predilectos.

Todo lo que ha desarrollado o está desarrollando actualmente Fig & Grape responde a la necesidad de contar con negocios estrechamente relacionados con el mundo de las criptomonedas. Para tal fin, se está enfocando en el diseño de plataformas que permitirán a los usuarios obtener ingresos.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.