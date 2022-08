Las lesiones del tobillo y pie más frecuentes en verano que pueden ser tratadas con fisioterapia, por eFISIO Emprendedores de Hoy

Las lesiones son daños producidos en el cuerpo debido a golpes, caídas, accidentes y otras causas que terminan por imposibilitar de alguna manera a las personas en el desarrollo de sus actividades. En el desarrollo del deporte y el atletismo las lesiones del tobillo son muy comunes y deben ser atendidas en el menor tiempo posible por fisioterapeutas profesionales para garantizar la rápida recuperación de la persona y su reincorporación a la disciplina que realiza. En Madrid se encuentra un centro de fisioterapia llamado eFISIO especializado en lesiones de tobillo.

Lesiones más comunes en el tobillo Entre los atletas, las lesiones del tobillo o en el pie ocurren con mucha frecuencia mientras practican sus actividades deportivas y, en verano, algunas de estas suelen suceder en mayor proporción que en el resto del año. Incluso algunas personas pueden llegar a presentar fracturas, lo cual exige un tratamiento más delicado y especializado para corregir los daños de manera efectiva. En el tobillo se encuentra un conjunto de ligamentos y posee una articulación que permite girar, rotar y doblarse en el desarrollo de diferentes movimientos. Con frecuencia, los deportistas sufren estiramientos de los ligamentos del tobillo exterior, sin embargo, también presentan otros menos comunes relacionados con el tobillo interno, en el cual ocurren desgarres muy dolorosos. Algunas de las lesiones de tobillo más frecuentes son la tendinitis, síndrome del túnel tarsiano, esguince de tobillo, dolor en el tendón de Aquiles y el síndrome de Baxter. Las clínicas eFISIO situadas en la ciudad de Madrid cuentan con un equipo de fisioterapeutas especializados en el tratamiento de todas estas lesiones de tobillo.

Tratamientos fisioterapéuticos con tecnología avanzada en eFISIO En las personas de edad avanzada las fracturas ocurren con mayor frecuencia, mientras que en los jóvenes y adultos lo común es sufrir lesiones en los ligamentos. En este último caso, las lesiones son producidas por saltos, giros y movimientos bruscos al dar una vuelta o al correr. Estas lesiones son tratadas de forma particular en eFISIO mediante distintas terapias especiales que utilizan técnicas avanzadas de rehabilitación que aseguran una recuperación más rápida y eficaz. En el tratamiento de fisioterapia se utilizan equipos y herramientas dotados con alta tecnología. Además, el proceso de terapia incluye instrucciones para caminar, entrenamientos del movimiento del pie, masajes y tácticas especializadas para la hinchazón (radiofrecuencia, electroterapia, etc.), ejercicios adaptados y terapia manual. Por otro lado, eFISIO también presenta técnicas de fisioterapia deportiva que ayudan a prevenir, tratar y curar otro tipo de anomalías, lesiones y problemas físicos en los deportistas. De esta manera, las personas pueden tener un máximo control y tratamiento de sus lesiones de la mano de expertos en el área.

Las clínicas de fisioterapia eFISIO ponen a disposición de deportistas y atletas sus excelentes equipos, herramientas y profesionales cualificados para el tratamiento de lesiones de tobillo y de cualquier tipo. Ellos ofrecen un servicio de alta calidad para conseguir un tratamiento adecuado, personalizado y eficiente que garantice la mejor y más rápida recuperación de las lesiones.



