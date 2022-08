Transformación digital para empresas a coste cero con el Kit Digital, de la mano de iEmpresa

El programa de subvenciones financiado por la Unión Europea llamado Kit Digital, ofrecido a través de los fondos Next Generation EU, es una iniciativa que busca promover la digitalización de pymes y autónomos. El objetivo es facilitar el acceso a soluciones digitales que impulsen su competitividad en el mercado.

Con estos fondos, podrán contratar los servicios de digitalización de compañías como iEmpresa, una agencia de marketing digital que brinda soluciones digitales que se pueden financiar con el Kit Digital, y convierte el reto de la digitalización en una oportunidad para el crecimiento de negocio. De esta forma, este es el momento ideal para aprovechar todos estos recursos y apostar por lo digital.

¿Qué hacer para solicitar el Kit Digital? Hay ciertos requisitos que se deben cumplir para poder acceder a la financiación ofrecida en el Kit Digital. Lo primero es ser una pequeña empresa, microempresa o persona en situación de autoempleo. Además, no debe estar considerada como una empresa en crisis, no incurrir en prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones y no haber superado el límite de ayudas de minimis, entre otros requisitos.

Por otro lado, dependiendo del número de empleados con el que cuente la empresa solicitante, podrá tener acceso a distintas cantidades de ayuda económica para la digitalización de su negocio. Por ejemplo, empresas con entre 10 y menos de 50 empleados, podrán optar por una subvención máxima de 12.000 euros. Si, por el contrario, tienen entre 3 y menos de 10 empleados, la ayuda económica será de 6.000 euros. Por último, si se trata de una microempresa o autónomo, con 1 o menos de 3 empleados, la subvención será de 2.000 euros.

¿Qué tipo de proyectos se pueden abordar mediante la subvención del Kit Digital? Una vez concedida la ayuda económica del Kit Digital a una empresa, esta podrá financiar proyectos de digitalización que incluyan, por ejemplo, página web, tienda online, gestión de redes sociales y analítica de negocios.

Agencias de marketing digital como iEmpresa ofrecen precisamente estos servicios y todos ellos son subvencionables con el Kit Digital. La agencia puede diseñar la página web que la pyme o autónomo necesite, con un estilo creativo único y personalizado que haga visible la marca ante más y mejores clientes.

También ofrecen ayuda para aprovechar el potencial de la página web de un negocio y convertirla en una poderosa herramienta para la venta online intuitiva de cualquier producto o servicio. Asimismo, ofrecen soluciones para la gestión de redes sociales mediante la creación de una comunidad alineada con la visión de la empresa y la distribución de contenido de interés, y hacen analítica de negocio para medir el impacto de cada una de las inversiones publicitarias.

En el sitio web de iEmpresa se puede encontrar más información acerca de sus servicios digitales subvencionables con el Kit Digital para pymes y autónomos. Además, está la lista completa con los requisitos para acceder a las ayudas económicas y el coste de cada uno de sus soluciones.