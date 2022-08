Los food trucks son para el verano

Este verano el fenómeno food truck ha tomado fuerza. Se pueden encontrar food trucks en hoteles, en conciertos y festivales, en una boda, en el parque de atracciones… La fábrica de food trucks Lacomma explica por qué triunfan y cómo es posible abrir un negocio de este tipo.

“Es una solución tan versátil que donde haya un grupo de gente con ganas de pasarlo bien se puede encontrar un food truck”, dice Juan Lovi, director de comunicación de Lacomma. “Y además, es un modelo de negocio rentable, con numerosas ventajas para clientes y propietarios.”

Desde hace unos años, la street food o comida callejera está ganando terreno dentro de la gastronomía española como una alternativa divertida y práctica para atender a los clientes.

Festivales de verano y de otoño, food trucks todo el año Agosto es un mes ideal para disfrutar del aire libre y de las noches frescas. Por eso se organizan festivales en cualquier punto de la geografía. Por ejemplo, del 4 al 7 de agosto se celebrará el Plasencia Food Truck Festival y dará comienzo una nueva edición de Solmarket en la playa de Puig (Valencia), hasta el 20 de agosto. Por otro lado, Duna Market reunirá 14 food trucks desde el 28 de julio al 28 de agosto en la playa de Oliva.

Los festivales no se acabarán con la llegada del otoño. El mercado gastronómico Locos por el Food Truck organiza eventos en varios puntos de Madrid y Andalucía durante los meses de septiembre y octubre. Además, se pueden encontrar food trucks todo el año en centros comerciales, terrazas, gasolineras, parques, museos…

Cómo empezar un negocio food truck por menos de 15.000 € Según explica Juan Lovi, muchos clientes de Lacomma han montado su negocio con menos de 15.000 €. El experto señala algunas de las claves que hacen que esto sea posible.

Es sencillo montar un negocio de food truck invirtiendo 70.000 € en un vehículo totalmente equipado y rotulado, con trabajadores contratados y un lugar fabuloso en el centro de la ciudad por el que se pagan miles de euros al mes. Pero también es posible entrar en el negocio con una pequeña inversión y reinvertir para seguir creciendo. Este método es más laborioso, pero es el único para aquellos que no disponen de un gran capital. Con 15.000 € se puede funcionar, recuperar la inversión en menos de un año y escalar poco a poco al siguiente nivel.

Lovi señala que hay 3 puntos clave para que un food truck sea exitoso, incluso con una baja inversión: idea, vehículo y lugar. Una buena idea atraerá clientes. No se trata solo de ser original en el sabor; el tipo de comida también debe tener un tiempo de entrega corto (comida rápida) y que sea fácil de consumir (de pie o en coche). Es mejor no ofrecer mucha variedad, porque el cliente tardará más en decidir y hará falta más espacio de almacenamiento. Es más recomendable hacer solo tres o cuatro cosas, pero muy bien hechas.

El vehículo es la parte más costosa del proyecto. Comprar una caravana o furgoneta vieja para restaurarla es más caro y suele traer problemas de homologación y permisos. Lo más sencillo y barato es un remolque con homologaciones y permisos incluidos en el precio. Es importante tener claro cuánta gente trabajará dentro y qué maquinaria es indispensable para saber qué medida debe tener el food truck adecuado.

El lugar tiene menos importancia en un negocio food truck que en un restaurante tradicional, porque si no funciona en un sitio, se puede mover a otro. Aun así, hay que tener claro dónde se va a trabajar de forma habitual y estar abierto a la posibilidad de participar en eventos y festivales. Una concesión en vía pública no es sencilla de conseguir, pero es lo más barato. En este sentido, se debe buscar un lugar interesante en la zona, donde no haya otros negocios de hostelería y que tenga buena zona de parking. Si, además, el negocio cuenta con servicio de reparto a domicilio, el público potencial será enorme.

Para que sea más sencillo comenzar bien en el mundo de los food truck, es importante desarrollar un plan de negocio teniendo en cuenta estas claves. Apreciar estas características en los proyectos de este tipo es muy fácil, basta con acercarse a un food truck abierto y disfrutar de lo que ofrece, valorando el trabajo que hay detrás.