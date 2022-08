Forrar los libros de texto con plástico adhesivo, una pesadilla con fácil solución Comunicae

lunes, 1 de agosto de 2022, 13:52 h (CET) A la hora de forrar libros de texto o también de lectura con un rollo de plástico adhesivo, dar con el sistema más adecuado se convierte en una de las mayores pesadillas para los padres antes de empezar el curso. Desde Megacity han probado diferentes técnicas para forrar los libros y quieren contar la mejor. Tras varios cursos forrando con un rollo plástico adhesivo los libros de texto y de lectura, en Megacity, papelería online con sede en Zaragoza, se quedan con el método más fácil y sencillo. Es decir, aquel que les ha llevado menos complicaciones, quedando los libros ideales.

Saben que hay que dedicarle un buen rato. También son conscientes que esta práctica, que se suele realizar una vez al año, necesita de algo de paciencia para lograr un buen resultado. Por otra parte, es imprescindible disponer del material adecuado. Por ello, en Megacity confían en Liderpapel, marca creada en 1976 con una enorme variedad de artículos de papelería, que goza de gran prestigio por la calidad de todos sus productos. Un poquito de concentración es lo único que bastará para que los forros adhesivos se adapten perfectamente a los libros que se tengan.

¿Cómo forrar PASO A PASO los libros con un rollo de plástico adhesivo?

Primero…. Se deberá extender el plástico en el área de trabajo. Sin despegar el adhesivo, colocar el libro sobre el plástico para recortar a la medida. Además, hay que asegurarse de dejar espacio para poder doblar las pestañas hacia dentro de la portada. También la contraportada. Dejar uno o dos dedos de pestaña.

Después… con mucho cuidado y concentración, despegar el plástico de las esquinas.

A continuación… pegar al libro, dejando la pestaña para pegar hacia la parte de dentro. Ayudarse con las yemas de los dedos, para ir adhiriendo poquito a poco el plástico para que no quede ninguna burbuja.

Para que… únicamente se pegue una parte, para poder pegar la pestaña hacia dentro.

A la que esté pegada la pestaña... ya se podrá continuar despegando el plástico e ir pegando el resto en el libro, con los dedos y bastante cuidado.

Al finalizar... recortar los sobrantes y pegar las pestañas hacia dentro.

Una vez esté lista la portada… voltear el libro y continuar con los mismos pasos. Como consecuencia, despegar e ir pegando al libro el plástico adhesivo. Luego cortar los sobrantes y pegar las pestañas hacia la parte de dentro.

Para terminar… faltará únicamente cortar el sobrante del lomo.

Paciencia y material de la máxima calidad

Es decir…. hay que reservarse una tarde, a poder ser con margen suficiente antes de empezar el curso, para que los libros de los hijos queden bien protegidos de cara al inicio del curso. Una vez comprados los libros, rápidamente se debería empezar con la tarea. Para así evitar que las prisas se conviertan en las peores aliadas.

Entregas en 24 horas en Megacity

Desde Megacity entregarán los rollos de plástico adhesivo al día siguiente de haber realizado la comanda. Siempre y cuando los pedidos se realicen antes de las 12:00h del mediodía. Es decir, una vez recogidos los libros, ya solamente habrá que calcular la cantidad de forro de libros. También habrá que comprobar si hay en casa tijeras adecuadas para cortar el plástico adhesivo y haber pensado el sistema ideal para poner el hombre en la portada de cada libro.



