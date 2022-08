Blue Diamond Resorts presenta sus nuevas iniciativas en el uso de la última tecnología para seguir mejorando la experiencia de los huéspedes durante todo su viaje. La experiencia de los huéspedes antes de su llegada se mejorará con una serie de vídeos detallados que muestran los complejos hoteleros a través de una tecnología de cámara de visión en primera persona (FPV) de alta calidad que permitirá al viajero descubrir y le ayudará a tomar decisiones al realizar su reserva Se publicarán más de cuarenta vídeos en los canales oficiales de Blue Diamond Resorts con el título de Above & Beyond. "El nombre de esta serie de vídeos refleja el ADN de Blue Diamond Resorts", según Alejandro Rodriguez del Peon, director de marketing y relaciones públicas de Blue Diamond Resorts.

"La tecnología FPV ofrece una perspectiva diferente para ver todos nuestros inmuebles All-In Luxury desde arriba y más allá, esforzándonos como siempre por superar las expectativas de los clientes", añadió.

No es la primera vez que la compañía utiliza la tecnología para ofrecer experiencias extraordinarias: entre otras, destacan All-In Connectivity™ y Plugged In™, disponibles en los hoteles Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, así como la visita en realidad aumentada del Planet Hollywood Cancún, un resort todo incluido de Autograph Collection.

Durante los próximos meses, Blue Diamond Resorts publicará el vídeo de un complejo hotelero cada semana que permitirá a todos sus futuros viajeros experimentar cada uno de sus hoteles de forma nunca vista. La serie de vídeos puede verse haciendo clic aquí.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde sus inicios en 2011, Blue Diamond Resorts ha creado una impresionante cartera formada por más 45 establecimientos, con más de 18 000 habitaciones en ocho países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe, y diseñados para celebrar cada momento, desde escapadas solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. Visite el paraíso alojándose en uno de los galardonados All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts. Tanto si viaja en familia, en grupo, en pareja o con amigos, recibirá un trato familiar y dispondrá de servicios personalizados y emblemáticos de la casa, como All-In Connectivity™. Disfrute al máximo de sus deportes favoritos, cortesía de Sports Event Guarantee™. Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos, con alojamiento preferente y restauración exclusiva, además del elegante estilo de este complejo hotelero. Con Party Your Way Royalton CHIC Resorts, cada día hay algo que celebrar en estos espectaculares establecimientos solo para adultos, rodeados de la imponente belleza de los trópicos. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los huéspedes mayores de 21 años unas extraordinarias vacaciones naturistas todo incluido en una zona costera apartada para disfrutar de la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas tanto si planea viajar en familia, reunirse con amigos o simplemente relajarse con su pareja, mientras que Starfish Resorts brinda un entorno impresionante y una cultura y patrimonio de gran riqueza, con una excelente relación calidad-precio. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a sus huéspedes a unas vacaciones como las de las estrellas (Vacation Like A Star™), con una experiencia cautivadora e interactiva, además de objetos famosos y emblemáticos de la cultura pop procedentes del cine, la música y los deportes. Mystique by Royalton, una colección de complejos turísticos boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares increíblemente bellos y llenos de aventuras.

Para más información sobre Blue Diamond Resorts, visitar https://www.bluediamondresorts.com/

https://www.youtube.com/watch?v=_gHqowWxRKM&t=10s