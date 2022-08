Parkings y Garajes, un blog donde se puede encontrar todo sobre las plazas de garaje Emprendedores de Hoy

Con la creciente demanda de plazas de garaje en el mercado debido a las regulaciones que limitan el estacionamiento de vehículos en las zonas céntricas de la ciudad, cada vez más personas requieren asesoramiento legal y fiscal en el sector de los aparcamientos. Quienes ofrecen una plaza de garaje en venta o alquiler, cuentan con información relevante en la página web Parkings y Garajes, que brinda información especializada sobre el mercado inmobiliario de plazas de garaje, fundamental a la hora de llevar a cabo una correcta gestión.

Aspectos fiscales a tener en cuenta al alquilar una plaza de garaje Las obligaciones impositivas que tiene un particular al arrendar espacios de aparcamiento se deben a que está ejerciendo una prestación de servicio a la cual se tiene que aplicar el impuesto del 21% del IVA. Este particular adquiere el carácter de empresario profesional que está llevando a cabo una actividad económica lucrativa por cuenta propia. En este sentido, tiene la obligación de darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, según lo establece la normativa vigente.

Para encuadrar a un particular como trabajador autónomo, los tribunales evalúan la remuneración obtenida por el arrendamiento de bienes en relación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si los ingresos superan esta cantidad, el empresario debe darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), cuya cotización máxima y mínima se actualiza anualmente por los Presupuestos Generales del Estado, modificando la cuota mensual de los trabajadores del régimen especial de autónomos.

Pasos esenciales para alquilar Con las plazas de garaje ya disponibles y los trámites impositivos en regla, se podrá dar inicio a la prestación del servicio de alquiler. En principio, se debe establecer un precio mensual adecuado, accesible al poder adquisitivo de la zona y competitivo con respecto al precio de otras plazas, para obtener inquilinos rápidamente y fidelizarlos. La cuantía debe tener relación con el servicio prestado, por tanto, la accesibilidad y comodidad de la plaza de garaje ofrecida será determinante.

Luego, la plaza se publicará con buenas fotos y una redacción fluida en portales inmobiliarios y, al recibir consultas, es fundamental responder con celeridad. Al dar a conocer el espacio, este debe estar limpio, bien iluminado y, durante la visita, se rescatarán los puntos fuertes.

Cuando ya haya un inquilino confirmado, se debe proceder a la firma del contrato de alquiler, al que se puede acceder a través de la web de Parkings y Garajes, pues brinda el modelo de contrato de alquileres de plaza de garaje más descargado de España, creado y revisado por expertos juristas.



