Products for boat maintenance de Nova Argonautica, para cuidar el barco por dentro y fuera

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:31 h (CET)

Para mantener la embarcación en perfectas condiciones se necesitan products for boat maintenance. La conservación del barco es una de las principales preocupaciones de los marineros; por eso, la plataforma online Nova Argonautica pone a la venta las marine parts necesarias para preservar la estética física y las condiciones mecánicas de un barco.

Aspectos claves para el mantenimiento de botes Para que una embarcación dure mucho tiempo, es importante realizar un proceso de revisión y mantenimiento constante. Igual que con cualquier otro vehículo mecánico, los yates y veleros requieren una inspección constante,tanto en el aspecto visual externo como de su funcionamiento interno. De esta manera, los productos que se utilizan para el recambio deben ser de excelente calidad, para alargar la vida útil de cada parte del bote.

Existen diferentes aspectos claves para desarrollar un proceso de mantenimiento funcional, empezando por larevisión de las partes del motor. Aquí se debe observar si hay algún tipo de goteo inestable y persistente que puede ser de aceite o algún líquido. Para solucionarlo, se utilizan adhesivos y selladores especialmente diseñados para embarcaciones. Luego, se analiza la parte eléctrica, que es la encargada de brindar electricidad para poner en funcionamiento el motor. Si este sistema presenta alguna falla y el barco se mantiene en movimiento, puede acarrear problemas en la navegación y en el mismo sistema interno.

Nova Argonautica ofrece products for boat maintenance Tras verificar la parte eléctrica y mecánica del barco, el mantenimiento también involucra la limpieza interior y exterior de las superficies, principalmente para eliminar el residuo del salitre, que es uno de losprincipales causantes de la corrosión. Esto permite mantener la estructura física en perfectas condiciones. De igual manera, la limpieza evita gastos adicionales; por ejemplo, si no se mantiene el casco en buenas condiciones, la embarcación consume más combustible.

Además de esto, la limpieza involucra la tapicería, fibras de vidrio, partes de madera y partes móviles como bisagras, rieles y cremalleras; incluso se debe añadir el mantenimiento de la fontanería en los barcos grandes que tienen sistemas internos de agua.

El mantenimiento, más que un gasto, es una inversión que se realiza en el barco, ya que conservar su estado en perfectas condiciones hace que mantenga su valor en el mercado. Nova Argonautica es una plataforma online con más de 20 años en el mercado de la comercialización de marine parts, que cuenta con una gran variedad de productos para el mantenimiento de todo tipo de embarcaciones.



