Enernum participará en el Mercadillo del Gato en Santander

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:18 h (CET)

En 2013 se creó lo que hoy es el Mercadillo del Gato, una firma referente en el mundo de los pop-ups en España. El mercadillo reúne por un breve tiempo y a través de distintas ciudades del país, a marcas emergentes y a las ya consolidadas, para la venta de productos de todo tipo teniendo en consideración la artesanía, complementos de moda, decoración, accesorios, mobiliario, bisutería y joyería participando también artesanos europeos. El taller de joyería Enernum de Madrid, creadora de piezas únicas y sumamente hermosas basadas en la numerología, será una de las firmas que estarán próximamente en el Mercadillo del Gato, que se realizará el próximo mes de agosto en Santander.

Enernum y su próxima participación en el Mercadillo del Gato Desde el 1 hasta el 12 del próximo mes de agosto, se estará realizando en Santander el Mercadillo del Gato. En este mercadillo de formato pop-ups y pionero en toda España, se darán cita una gran variedad de nuevas marcas españolas emergentes y otras de renombre nacional e internacional para mostrar y vender sus productos. Entre las marcas confirmadas que estarán en esta edición del Mercadillo del Gato, se encuentra la firma Enernum. Se trata de un taller de joyería cuyas piezas y creaciones destacan por la elaboración artesanal 100%, Made in Spain, pero que además son capaces de ayudar a su portador en su camino de vida, por medio de la numerología. Y es que, en efecto, las joyas que elabora la marca están basadas en esta disciplina, que durante muchos años ha servido a una innumerable cantidad de personas a descubrir y explotar sus cualidades innatas, aprovechando su máximo potencial en su transitar por la vida.

El poder de la numerología aplicada a la joyería de Enernum Los orígenes de la numerología se remontan a los tiempos de Pitágoras y desde el principio siempre ha tenido un velo místico, que relaciona a los números y las letras con el conocimiento humano, siendo una gran herramienta para conocerse a uno mismo y descubrir todos los potenciales y debilidades. En este sentido, los números del 1 al 9 tienen propiedades diferentes y cualidades específicas que pueden tener un impacto en mayor o menor medida en la experiencia de vida de una persona. Las colecciones de joyas de Enernum, creadas a partir de la numerología, han sido elaboradas de forma artesanal utilizando materiales como oro y plata de ley, madera de sándalo y piedras naturales cuidadosamente elegidas no solo por su belleza y aspecto, sino también por su energía y vibración. La colección de números del 1 al 9 y los Maestros 11, 22, 33 y 44, todos ellos con características y cualidades diferentes para que cada persona encuentre el suyo a través de su fecha de nacimiento, que le ayudará en su camino de vida, para conocerse a sí mismo y conocer a los demás.

Toda la colección de joyas de Enernum se puede mirar en detalle a través de su página web. Ahora bien, si se quiere conocer de primera mano todo lo que la marca tiene para ofrecer en su local de Madrid, en la Avda. de Bruselas 48, también en el próximo Mercadillo del Gato será una excelente oportunidad para hacerlo.



