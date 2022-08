Eactivos.com pone en venta la nave de una industria impresora valorada en más de medio millón de euros en la localidad asturiana de Avilés Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:25 h (CET)

Cuenta con una superficie superior a los 960 metros cuadrados dividida en dos plantas y está dentro del polígono industrial junto a la ría.

Es posible registrar ofertas por ella hasta el próximo 16 de agosto.

En 2012, la compañía propietaria de esta nave se marchaba a Qatar para afianzar su expansión internacional y apostaba por el emirato árabe para hacerlo. Sin embargo, la empresa avilesina dedicada a las artes gráficas, Gráficas Rigel, se ha declarado en concurso de acreedores y su principal activo de operaciones, su nave industrial, así como todos los bienes que la conforman y relativos al negocio -maquinaria, utillaje, existencias y todos los equipos informáticos-, se han publicado en la web de subastas de Eactivos.com con una valoración que alcanza los 650.000 euros. Será posible registrar una oferta por todo ello hasta el próximo 16 de agosto y no se requiere depósito previo para hacerlo.

La nave industrial está ubicada en la localidad asturiana de Avilés, dentro de su polígono industrial y junto a la ría y cuenta con una parcela con una superficie que supera los 1.150 metros cuadrados. En cuanto a las dimensiones de la propia nave, cuenta con una superficie de 962 metros cuadrados divididos en planta baja y altillo, así como de una de 497 metros en la planta alta. La distribución es la siguiente: la planta baja se destina a vestuario y aseos, almacén y zona de fabricación y la primera planta se destina a oficinas, despachos, archivos y sala de fotocomposición y montajes. La venta se realizará libre de cargas y gravámenes.

¿Cómo se puede pujar por este activo? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web de Eactivos, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc. Es importante contar con un número de teléfono válido, puesto que la persona recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil que deberá introducir para su autentificación. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan.

