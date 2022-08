​La empatía Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:24 h (CET) La política española cada vez alimenta más una democracia sentimental. Los sentimientos son importantes porque ayudan a comprender qué está sucediendo. El problema aparece cuando los sentimientos se absolutizan, cuando la emoción sustituye a la razón.

El populismo es la expresión máxima del sentimentalismo político, un sentimentalismo irracional. Esta sentimentalización de la democracia tiene que ver con los nuevos instrumentos de comunicación política que se utilizan como vehículos de emociones y no como herramientas informativas.



La palabra más usada en política es empatía. La empatía es una facultad de la inteligencia emocional que permite comprender las emociones de los demás. Y eso está muy bien. Antes se llamaba compadecer, compadecer al prójimo o alegrarse con el prójimo. Pero si se trata de comprender las emociones del otro, no se pueden usar solo las emociones. Empatía es inteligencia emocional. Si solo se usan las emociones y no se utiliza la inteligencia, no se puede comprender al otro

Noticias relacionadas El horror que no cesa Mucha palabrería, hay que engatusar, lucir mentiras, vender humo y pagar votos Ni el calor se va ni mejora nuestra situación No sé quién dijo aquello de "lejos de nosotros la funesta manía de pensar El lado oculto de los zoos Un animal que se pasa el día metido en la madriguera no resulta rentable, ni conviene al negocio quien teme al público que le lanza chucherías Tener que morir, ¿sin querer morir? Lisandro Prieto Femenía ​Sobre la guerra de Ucrania Jesús Martínez Madrid, Gerona