Dios se lo pagará, gracias Jaime Fomperosa, Santander Lectores

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:22 h (CET) Si ahora preguntásemos a los fieles que comulgan en la mano por qué lo hacen y si saben a Quien reciben, quedaríamos asombrados por sus respuestas, por que lo dicen los curas dirían. Hoy víspera de la Festividad de Santiago, “El hijo del trueno”,. mientras espero a ir a comulgar el último por que comulgo en la boca, contemplando a los fieles como comulgan en la mano, comprendes que aparte de ser un sacrilegio, es un acto insensato.

El sacerdote pone la Sagrada Forma en la mano del comulgante, como si fuese una galleta, y éste se la lleva a la boca, pero ¿Por qué no se la da el sacerdote directamente en la boca? Sientes una tristeza interior y tratas de consolar a Cristo por la forma en que es tratado.

Pero es más triste que no veas ningún gesto por parte de la Jerarquía Católica de que esto se va a terminar. No solamente hay mártires cruentos que mueren asesinados, también hay mártires que sufren viendo como es tratado Cristo ¿Hasta cuando? Solo Dios lo sabe. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.