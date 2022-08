¿Por qué añadir un filtro antispam al correo electrónico?, por Aclass Emprendedores de Hoy

El spam es uno de los mayores problemas a la hora de utilizar el correo electrónico. Estos e-mails inundan la bandeja de entrada y, más allá de resultar una molestia, son un problema importante para la seguridad y la privacidad virtual. En España, actualmente, se reciben aproximadamente más de 42 millones de correos no deseados cada mes. Por eso, los proveedores de servicio de correo electrónico han desarrollado algoritmos que evitan la entrada de contenidosospechoso. Una alternativa para evitar los correos maliciosos la ofrece Aclass. Esta empresa española de servicios globales de internet ha desarrollado un sistema que funciona con filtros antispam, que ha logrado reducir hasta un 95,7 % la entrada de correos basura y virus a la red de sus clientes.

Spamter®: software de protección antispam En su propósito por ofrecer soluciones para mitigar las amenazas cibernéticas que se generan en internet, Aclass ha lanzado Spamter®, un servicio de filtrado de spam avanzado que proporciona mayor seguridad y confianza al usuario, al saber que su información está protegida y libre de amenazas.

La plataforma ha sido desarrollada bajo un proceso sofisticado de notación de correo electrónico que contiene técnicas de análisis como RBL (listas negras), método bayesiano, bases de spam, comprobación de la URL, registro de DNS y rastreador del contenido del correo electrónico. Todas estas herramientas detectan los posibles correos sospechosos y los bloquean, impidiendo que aparezcan en la bandeja principal del correo. Por otro lado, contiene una plataforma de archivado que protege a las empresas contra el phishing y el malware, entre otras amenazas cibernéticas por e-mail. De esta manera, Spamter® ofrece un servicio integral que aborda varias áreas de seguridad electrónica, evitando tener que instalar otros equipos para la protección de datos.

Solución para evitar el envío de correos no deseados Además de ofrecer protección contra los correos spam, el sistema también está pensado para evitar que los e-mails de las empresas lleguen a la bandeja de correos no deseados. Para eso, el sistema detecta los falsos positivos, o esos mensajes que los algoritmos pueden detectar como peligrosos. Ante este problema, Spamter® lo resuelve limitando al máximo la tasa de falsos positivos que pueden enviarse. También informa al remitente cuando su correo no ha llegado de manera correcta al destinatario y, por último, permite ver el historial de mensajes procesados a través de un panel de control que emite notificaciones, alertas y hace posible el reenvío de los e-mails.

La solución de Aclass está pensada para todo tipo de empresas, distribuidores y desarrolladores, entre otras organizaciones que requieren una alternativa segura para proteger su privacidad. Al mismo tiempo, les facilita gestionar de manera eficiente los mensajes que envían a sus clientes potenciales, evitando que estos lleguen a la bandeja de correos no deseados.



