Desenredando el amor al prójimo Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:08 h (CET) “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, es la única idea que tenemos en común los seres humanos. Cada religión tiene una versión de ella y los arreglos éticos de las sociedades del mundo se basan en ella.

Lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío, pero debo tratar a otros de la forma en la cual quiero que me traten. Y si hago cosas buenas por otras personas, harán cosas buenas por mí. Así que hago buenas acciones, incluso sin realmente amar al prójimo. Hacemos actos de caridad y vemos a lo que nos lleva.

A través de los años ya hemos acabado con la hambruna, eliminado enfermedades, acabado con los conflictos armados y alcanzado la hermandad entre los hombres. Es por eso que se lo enseñamos a nuestros hijos, porque queremos que se lleven bien en la vida, se sientan bien consigo mismos y sean buenas personas.

Ama a tu prójimo como a ti mismo es el juego de palabras más contradictorio e incomprendido en la historia del lenguaje. El libro del Zohar nos dice que significa alcanzar la sensación del otro como tu propia identidad, como a ti mismo, cuidando internamente la necesidad del otro en la misma medida en la que ahora te obsesionas con la tuya.

Incluso más aún, para que en tu corazón lo que es de ellos es suyo y lo que es tuyo es de ellos. Amar al prójimo es sentir placer al hacer las cosas con amor con la intención de hacer sentir bien al otro. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El horror que no cesa Mucha palabrería, hay que engatusar, lucir mentiras, vender humo y pagar votos Ni el calor se va ni mejora nuestra situación No sé quién dijo aquello de “lejos de nosotros la funesta manía de pensar El lado oculto de los zoos Un animal que se pasa el día metido en la madriguera no resulta rentable, ni conviene al negocio quien teme al público que le lanza chucherías Tener que morir, ¿sin querer morir? Lisandro Prieto Femenía ​Sobre la guerra de Ucrania Jesús Martínez Madrid, Gerona