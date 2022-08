Cerrado por vacaciones Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 1 de agosto de 2022, 10:57 h (CET) Entramos en el santo mes de agosto, ¡ay!: mes de las vacaciones, de las playas, de pueblos, de montañas, de viajes a otros países. Mes del sosiego, de siestas bajo la sombra de un árbol, mes de la cervecica en la hamaca, mes de despreocupaciones. Sea como sea, en muchos locales encontraremos un escueto cartel en el que nos informa que, de tal a tal fecha, este local estará cerrado. Y la gente, resignada, se irá a otro lugar.

Unos volverán a su antiguo comercio y otros no, otros descubrirán que aquel otro les gusta más. Recuerdo que cuando yo abrí mi primer negocio, estuve 6 años sin vacaciones: primero, porque tenía que pagar algunos prestamos; segundo, porque las facturas no hacen fiesta; tercero, porque tenía miedo de perder clientes; cuarto, porque tomarse unos días de descanso significa gastar y quinto, porque en esos días no entra dinero en la caja.

El último año que no hice vacaciones fue aquel verano en el que una riada acabó con el camping de Las Nieves. Que yo sepa, allí perdí a una clienta. Más tarde, su marido me contó que se agarró a un árbol con una mano y con la otra cogió a su mujer y a su hijo. Pero, la fuerza de la corriente se los arrancó de la mano y los encontraron más tarde enterrador en la maleza. A partir de aquel año, me dije:”

Las vacaciones son sagradas. Total, si de pobre no voy a salir. Y si pierdo algún cliente, otro lo ganará porque a mí también me vienen nuevos". Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El horror que no cesa Mucha palabrería, hay que engatusar, lucir mentiras, vender humo y pagar votos Ni el calor se va ni mejora nuestra situación No sé quién dijo aquello de “lejos de nosotros la funesta manía de pensar El lado oculto de los zoos Un animal que se pasa el día metido en la madriguera no resulta rentable, ni conviene al negocio quien teme al público que le lanza chucherías Tener que morir, ¿sin querer morir? Lisandro Prieto Femenía ​Sobre la guerra de Ucrania Jesús Martínez Madrid, Gerona