Sostenibilidad y comodidad, los dos principales beneficios de tener un dispensador de agua en la oficina

lunes, 1 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Hidratarse correctamente mejora la calidad de vida, ya que aumenta el rendimiento en el puesto de trabajo y permite afrontar la jornada con más energía. Por eso, es una decisión acertada contar con un dispensador de agua para empresa.

Beber agua de calidad permite eliminar toxinas, estimular la oxigenación celular y prevenir diversas enfermedades, factores indispensables para cumplir con las obligaciones laborales sin ir en detrimento de la salud. Para instalar un dispensador de agua con sus respectivas botellas es conveniente acudir a empresas especializadas en el sector como Acquajet.

Ventajas de disponer de un dispensador de agua en la oficina Con un dispensador de agua en el puesto de trabajo se acortan los tiempos en los que el empleado sale de su lugar de trabajo a buscar el agua, ya que al estar en la oficina no es necesario perder minutos en dicha labor. Estos equipos ofrecen agua en temperatura de frío o calor y cuentan con doble grifo para garantizar dicho requerimiento.

Diversos estudios han relacionado la correcta hidratación con la productividad, lo que indica que un empleado que ha bebido la cantidad de agua indicada mejora su desempeño y evita la falta de concentración y los dolores de cabeza. En ese orden de ideas, beber agua reduce los cambios de humor, la mala digestión y mejora notablemente la funcionalidad del organismo.

En el agua del grifo se encuentran residuos sólidos, sustancias nocivas para la salud y cloro, por lo que es conveniente implementar alternativas eficaces como los dispensadores de agua ofrecidos por Acquajet. Esta compañía ofrece agua mineral extraída de manantiales con la instalación de dispensadores en repartos que llegan directamente a la empresa que solicite sus servicios. De esta manera, sus clientes solo pagan el consumo de agua, ya que el reparto es gratuito y puede ser pedido desde su app.

Una hidratación segura y saludable, con los dispensadores de agua El cuerpo humano es un 75 % agua, por lo que cada día es importante beber dicho líquido para que funcione de forma óptima. Es indispensable consumir agua de calidad sin químicos ni agentes nocivos como el agua mineral natural ofrecida por Acquajet.

Los dispensadores de esta compañía cuentan con garrafas de 19 litros con cómodas asas que garantizan un sencillo y ágil cambio cuando sea necesario. En ese sentido, todas las botellas de esta iniciativa son retornables y reutilizables, lo que indica que no se generan residuos plásticos innecesarios y que contribuyen al cuidado del planeta.

Para los interesados en colocar un dispensador de agua en empresas, Acquajet ofrece instalación y reparto gratuito con facturación electrónica y agua 100 % natural. Asimismo, disponen de fuentes de filtración y servicio de higienización realizado por técnicos especializados para garantizar que el equipo esté en perfectas condiciones.

El agua mineral de Acquajet es un agua ligera y equilibrada y está envasada bajo estrictos controles de calidad que garantizan su pureza original. Razones fundamentales por las que es recomendada por expertos, ya que tiene múltiples beneficios para el organismo.



