Todos los sanitarios están obligados por la Ley 44/2003 a disponer de un seguro de responsabilidad civil Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Día a día, los profesionales de la salud se enfrentan a situaciones exigentes a nivel físico y mental.

Cualquier mínimo error puede derivar en consecuencias graves para la salud de otras personas. Por este motivo, la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias dispone que tener un seguro de responsabilidad civil para profesionales de la salud es requisito imprescindible para practicar actividades médicas o sanitarias en el sector privado.

Por otra parte, los profesionales que tienen clínica propia deben considerar otros riesgos, como por ejemplo los accidentes que pueden sufrir los trabajadores, los daños en el local o los ataques informáticos que vulneren el derecho a la privacidad de los pacientes. A través de la plataforma de comparación de seguros Thenowo, es posible acceder a la mejor póliza para cada caso a un precio conveniente.

Distintos tipos de seguros de responsabilidad civil para profesionales de la salud Actualmente, en el mercado asegurador, existen dos maneras de afrontar el riesgo derivado del ejercicio de las profesiones sanitarias. En primer lugar, es posible contratar una póliza por reclamos, que cubre la responsabilidad civil por actos médicos ocurridos y reclamados durante la vigencia del contrato. De esta manera, si la póliza no está vigente cuando se efectúa el reclamo, no hay cobertura.

El otro modo se denomina por ocurrencia y cubre hechos sucedidos durante la vigencia de la póliza, sin importar cuando son demandados por la parte perjudicada. En estos casos, cuando se recibe una denuncia de un tercero y la póliza ya no está vigente, la compañía debe respaldar al asegurado. Con este tipo de productos, los profesionales cuentan con cobertura por 3 años, que es el tiempo del que dispone una persona para denunciar un hecho según lo dispuesto por el Nuevo Código Civil y Comercial.

Por lo general, las pólizas de este tipo suelen incluir asesoramiento y asistencia legal, defensa en juicio civil, asesoramiento penal y una guía con sugerencias sobre cómo proceder ante un reclamo. Como no todas las compañías de seguro brindan las mismas coberturas, el comparador de Thenowo resulta una herramienta útil para poder elegir la póliza que resulte más conveniente.

Un seguro de responsabilidad civil es un factor de tranquilidad Estas pólizas brindan seguridad, protección y tranquilidad a los profesionales de la sanidad. Se trata de un factor relevante para poder ejercer la profesión de la mejor manera posible. Estos productos son requeridos por médicos de todas las especialidades, odontólogos, kinesiólogos, bioquímicos, fonoaudiólogos, farmacéuticos, radiólogos, enfermeros, instrumentistas, psicólogos, psiquiatras e incluso veterinarios.

A través del comparador, disponible en la plataforma Thenowo, es posible encontrar el seguro de responsabilidad civil que mejor se adapte a las necesidades de cada profesional. Estas pólizas se pueden adquirir pagando desde 24 € por mes, lo cual las convierte en un producto asequible que brinda respaldo y tranquilidad.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.