Fran Brenes dirige una de las mejores academias de trading de Europa

lunes, 1 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Con más de 12 años de experiencia en la compraventa de activos en el mercado financiero, Fran Brenes lidera una academia que hoy cuenta con más de 20.000 alumnos de todo el mundo.

Área de Inversión es la empresa de este experto, calificado como uno de los mejores traders de España y merecedor del reconocimiento a su empresa como una academia de trading de Europa de prestigio en 2022, otorgado por la organización The European, en los Global Banking & Finance Awards. Asimismo, la labor de Brenes ha sido galardonada, este año, como un programa de educación financiera de Europa de calidad, por la revista International Business.

Entrenamiento práctico personalizado Desde los inversores novatos hasta los más experimentados encontrarán en la oferta académica de Área de Inversión el curso que mejor se adapte a sus necesidades. Desde el portal web de esta escuela de trading, Brenes asegura que “el entrenamiento para el desarrollo de habilidades es un programa escalonado, progresivo, que avanza de forma estructurada, en varios ciclos”.

Una de las fortalezas de la educación que imparte el reconocido trader y su equipo es la dedicación individual para que los alumnos puedan obtener el máximo nivel exigente en el mundo financiero.

Se les acompaña en clases teóricas y sobre todo prácticas, guiados por profesores con más de 25 años de trayectoria en el sector financiero, mediante un sistema de mentoría individualizado. Todos los programas formativos de Área de Inversión están avalados por la Florida Global University, con sede en los Estados Unidos.

Convertirse en expertos en el order flow El programa más reconocido y galardonado con TraderPRO MASTERY es un máster real avalado por la Florida Global University con, aproximadamente, 1 año y medio de duración. Este programa ha sido galardonado como “El mejor programa formativo en finanzas en el año 2022”, según el profesional y, realmente, coloca a los alumnos en el maximo nivel de trading, incluso les capacita para trabajar de forma profesional para un fondo de inversión para el cual ya no harán trading con su capital, sino con el del fondo.

Para aprender a invertir como un institucional y profesionalizar el trading, se recomienda acudir a Área de Inversión, la cual continúa consolidándose como una de las más completas y una de las mejores opciones de formación en el mundo del trading.



