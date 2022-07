Proteger la madera de los barcos con marine varnish and teak oil Emprendedores de Hoy

sábado, 30 de julio de 2022

Usar marine varnish and teak oil es una buena manera para proteger la madera de las embarcaciones. La superficie de los barcos está en constante contacto con el salitre del agua del mar, lo que quiere decir que está expuesta a presentar daños a largo plazo. Por eso, Nova Argonautica proporciona marine accessories, como diferentes tipos de barnices, para que los puedan adquirir propietarios de embarcaciones de toda Europa.

Características del marine varnish and teak oil Normalmente, para la construcción de botes, yates y veleros se utiliza madera. Si bien este material brinda un estilo único a las embarcaciones, es un componente que se deteriora con facilidad al exponerse a agentes naturales como el sol, el agua y la humedad. Es por ello que surge la necesidad de aplicar barnices que mantengan sus características internas en perfectas condiciones.

El marine varnish es un líquido especialmente diseñado para barnizar cualquier superficie que esté en contacto con el agua salada. Este producto se desarrolla a partir de aceites naturales que se encargan de proteger la madera mientras la embarcación está en la navegación. De esta forma, puede mantener su flexibilidad, doblarse o expandirse para hacerle frente a las exigencias del océano.

Por su parte, el teak oil es el acabado que se le agrega a la madera después de colocar el barniz. Es conocido entre los navegantes como una de las formas más efectivas de recubrir la madera porque combina aceites naturales que tienen muchos beneficios como el de soja y linaza.

Nova Argonautica ofrece diversos productos marinos Entre los principales beneficios de realizar el proceso de barnizado con marine varnish and teak oil, destaca que otorga protección y calidad a largo plazo, pero también agrega una capa brillante que proporciona belleza a la superficie, mejorando su aspecto visual. Para escoger una marca entre los diferentes productos para barnizar, se debe tener en cuenta el tipo de madera de la embarcación, ya que sus características físicas van a definir las necesidades que va a satisfacer el protector.

Tras esto, la frecuencia con la que se debe retocar el producto dependerá de las condiciones climáticas en las que se mueve la embarcación. Cuanta más contaminación salina, oxidación y degradación, más pronto se debe repetir este proceso para mantener el estado puro de la madera.

Más que para embellecer la embarcación, el proceso de barnizado le brinda durabilidad a las piezas de madera. Por ello, Nova Argonautica cuenta con un amplio stock de productos y marcas especializadas en la producción de barnices y aceites de teca. En su tienda online ofrecen una gran variedad de accesorios con garantía de dos años y la oportunidad de realizar un cambio en un periodo de 14 días.



