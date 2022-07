Profiture expone diferentes consejos para mejorar la productividad de los empleados Emprendedores de Hoy

sábado, 30 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La productividad de los empleados es una de las mayores preocupaciones que tienen las empresas en la actualidad, por lo que implementar un software empresarial es una excelente alternativa.

Profiture es una empresa fabricante de software empresarial que sirve para mejorar productividad de los despachos profesionales, agencias de asesoría y gestoría para empresas. A través de la plataforma, el personal puede determinar los costes de la asesoría, establecer los costes para cada cliente y revisar las estadísticas para evaluar el éxito del negocio.

¿Cómo pueden mejorar las empresas la productividad de sus empleados? Con el objetivo de cuidar el compromiso y la motivación de los empleados, es importante que las empresas implementen estrategias adecuadas para mejorar la productividad. Una de ellas es la correcta gestión interna del despacho, donde la seguridad del gerente acerca de las funciones que debe cumplir su equipo debe ser lo primordial.

Por otra parte, la comunicación con los empleados es un elemento fundamental, con acciones sencillas que permitan conocer las necesidades y tareas de cada empleado. Esto produce que los miembros del despacho se sientan escuchados y abiertos a pedir consejos cuando no saben cómo solucionar un problema.

En cuanto a los incentivos, son un aspecto esencial dentro de las empresas, sin importar si estos son de tipo económico o no, ya que permiten sacar el mejor rendimiento de cada empleado. Una de las opciones es realizar campamentos para fomentar la colaboración y comunicación entre los integrantes del equipo.

El software empresarial de Profiture contribuye en mejorar la productividad de los empleados Para contribuir en la mejoría de la productividad que registran las empresas, el software empresarial de Profiture permite controlar las tareas y el tiempo que dedica cada equipo a una actividad. De esa manera, los directivos pueden determinar si el rendimiento de los miembros del equipo es el adecuado, en cuyo caso pueden aplicar las medidas necesarias para incentivarlos.

Con el software de gestión, las posibilidades de monitorear la productividad individual también se incrementan, ya que recoge los datos más relevantes en cuanto al desempeño personal. Como medida de seguridad, la información se mantiene en la nube, ya que es importante salvaguardarla para realizar una evaluación precisa con base en las estadísticas.

Una combinación entre los incentivos, la buena comunicación entre los empleados y la correcta gestión interna del despacho permiten mejorar la productividad de los trabajadores. Con el software de gestión que fabrica Profiture, los representantes de empresa tienen la oportunidad de revisar el estado del negocio y determinar las acciones más eficientes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.