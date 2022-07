Vehículos de alta gama eficientes y elegantes, en Radikal Cars Emprendedores de Hoy

El mercado de los coches de lujo, que para 2018 registraba un crecimiento del 8 %, considera como vehículos de alta gama aquellos coches que cuentan con características premium de ingeniería, equipamiento, prestaciones, nivel de acabados, etc. Por lo general, estas características se encuentran asociadas a ciertas marcas o fabricantes, cuyos vehículos rondan un precio que oscila entre los 20.000 y los 200.000 € de media.

Fascinados por estos diseños y especificaciones, la compañía comercializadora de coches de alta gama Radikal Cars ha puesto a disposición de sus clientes ejemplares de marcas de prestigio como Ferrari, Mercedez-Benz o Audi.

Vehículos de alta gama en un solo lugar Esta compañía cuenta con una gran variedad de vehículos en stock que mezclan la elegancia y el lujo para ofrecer un toque de prestigio a sus conductores. Sus características únicas de diseño hacen que estos vehículos representen un equilibro perfecto entre funcionalidad y belleza, lo cual es muy llamativo para aquellas las personas que reconocen como valores importantes la comodidad y la eficiencia.

Radikal Cars distribuye vehículos de fabricantes como Mercedes-Benz o Ferrari, lo que supone un sello de calidad y transparencia en todo el proceso de compra. A pesar de los cambios en los trámites de importación, esta compañía se preocupa porque sus vehículos lleguen al país en los tiempos estipulados y cuenten con las condiciones mecánicas óptimas para circular. Todos los coches que se exhiben en stock han sido examinados y certificados por un profesional experto ajeno a la compañía, garantizando la idoneidad y transparencia en el informe que se entrega al cliente sobre el estado del vehículo.

Una experiencia de compra a la altura Esta compañía también entiende que la adquisición de un vehículo de alta gama no es una actividad cualquiera en la vida de sus clientes, y por eso busca que su experiencia de compra se ubique en un nivel superior. Para lograrlo, ha instalado en sus concesionarios bares para que sus clientes disfruten de una copa mientras que esperan la entrega de su coche. Además, también organiza todo un evento para amenizar dicha entrega, de tal forma que la compra del vehículo no se convierta en un trámite, sino en todo un acontecimiento para celebrar.

La articulación de todos estos servicios hace que Radikal Cars se posicione como una excelente opción en España para comprar coches de alta gama. Los vehículos que forman parte de su catálogo cuentan con una garantía de 24 meses sin límite en el kilometraje y pueden adquirirse para entrega inmediata en cualquier parte del país. Todos los interesados en comprar un vehículo de lujo con este concesionario solo deben ingresar a la página web de Radikal Cars, escoger el coche de su preferencia, contactar con alguno de sus asesores y llevar a casa el vehículo de sus sueños.



