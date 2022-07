¿Cómo recuperar los intereses abusivos de las entidades financieras?, por abusosfinancieros.com Emprendedores de Hoy

sábado, 30 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Hay muchas situaciones en las que una persona necesita acceder a una financiación rápida para solventar algún problema imprevisto o realizar la compra de un producto necesario. En respuesta a esta necesidad, existen entidades financieras como alternativas a la banca tradicional que se especializan en ofrecer microcréditos y préstamos. Sin embargo, muchas de ellas se suelen aprovechar de la necesidad de las personas cobrando intereses sumamente altos por sus créditos. Muchos ya han sido víctimas de estos microcréditos y sus intereses exorbitantes. Afortunadamente, abogados especializados como los del despacho abusosfinancieros.com pueden ayudar a reclamar y recuperar los intereses abusivos.

Un caso real de reclamación de intereses por concepto de microcréditos Recientemente, el bufete de abogados especialista en reclamación de intereses llamado abusosfinancieros.com ha finalizado exitosamente un proceso de demanda y reclamación contra una importante entidad financiera. El caso llegó al despacho por parte de Juan Carlos, quien había solicitado a esta entidad 7 microcréditos, a los cuales le aplicó un desproporcionado interés de más del 3.000%. El despacho se encargó de llevar adelante la demanda y actuar en representación de Juan Carlos ante el juzgado número 4 de Palma de Mallorca, el cual estimó la totalidad de la demanda contra el banco, anulando los 7 contratos por considerarlos usurarios. Como resultado, Juan Carlos ha logrado recientemente pagar sin problemas su último préstamo por una cantidad de 800 euros, y además se le reingresarán alrededor de unos 400 euros a su cuenta tras la anulación de los contratos.

Un servicio para recuperar intereses abusivos al alcance todos Todo préstamo o microcrédito que aplique este tipo de intereses usurarios tan elevados pueden ser reclamados y lograr la nulidad de los contratos. Sin embargo, durante años muchas personas no lo han hecho por la creencia de que hacer la reclamación es un proceso costoso y complicado. Conscientes de ello, las entidades financieras se atreven a aplicar cada vez más estos intereses. Sin embargo, la realidad es que no es tan costoso ni complicado como parece. El despacho de abusosfinancieros.com, por ejemplo, atiende el caso de una persona víctima de estos microcréditos sin ningún compromiso, para evaluar la situación y determinar la cantidad de dinero que se puede reclamar. Además de eso, han desarrollado un producto low cost a medida para este tipo de reclamaciones, accesible para la mayoría de las personas. De esta forma, podrán demandar a este tipo de entidades y contar con el respaldo de abogados expertos que llevarán el caso hasta alcanzar los resultados esperados.

Para conocer más información sobre los servicios legales que ofrece el bufete Abusos Financieros, solo hay que ingresar a su sitio web. Allí estarán detallados todos sus servicios y lo que pueden hacer por las víctimas de este tipo de situaciones.



