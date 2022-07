Inversión refugio durante épocas inflacionarias, con ArtsGain Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 14:31 h (CET)

La sociedad gestora de fondos de inversión ArtsGain publicó un informe en el que recomendó apostar en tiempos de inflación las obras de artistas reconocidos. En su análisis acerca de la evolución de estos activos entre los años 1973 y 2012, indicó que el arte rinde más durante períodos alcistas que otras inversiones.

Este informe técnico surgió en un contexto en el que España registra una inflación interanual que al cierre de junio se ubicó en 10,2 %. Según los analistas se trata de la subida más alta que se ha presentado en la nación desde 1985, superando, incluso, la inflación de Europa.

La inversión refugio en épocas de inflación ArtsGain es una firma que gestiona fondos para inversores profesionales a través de apuestas colectivas. Su modelo de servicio permite a las personas con capitales pequeños participar en bolsas de grandes inversiones y obtener los mismos porcentajes de plusvalía. Su objetivo es crear oportunidades para aprovechar la capacidad económica de muchos inversionistas a la vez.

Su equipo de expertos sostiene que en tiempos de inestabilidad económica es normal que los grandes capitales busquen refugio en algún tipo de activo. Sin embargo, no todos son aconsejables. El alza en las tasas de interés por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo ha generado la depreciación de muchos títulos valores. En pocas palabras, no todos los activos son seguros.

La incertidumbre económica ha dejado pocas opciones de inversión segura para los dueños de capitales. Según ArtsGain, el arte es una de ellas. En su informe, esta gestora explica cómo en la crisis de 2008 y 2009, el rendimiento de los 50 artistas más renombrados superó al del Dow Jones. En el trienio 2008-2010, la utilidad de los primeros fue de 10,8 % frente al -8,6 % del índice norteamericano.

Correlación financiera y resiliencia La resiliencia y la correlación financiera son dos de las características sobre las que se asienta la solidez de la inversión en arte. En el informe, ArtsGain muestra que el arte tiene mayor poder de recuperación que otros tipos de activos financieros y no financieros. Eso quedó demostrado durante los primeros meses de la pandemia del covid-19, cuando el precio de todos los valores bajó abruptamente por la paralización económica.

Luego está la correlación financiera. En los últimos 5 años, el arte ha demostrado tener un coeficiente de correlación con el índice S&P 500 menor al de otros activos. Esto quiere decir que es una apuesta mucho menos arriesgada al comportamiento de los mercados bursátiles que los activos inmobiliarios o rentas fijas, por ejemplo.

Otra ventaja importante para los inversionistas es que los activos de arte de los 50 artistas top representan mayor liquidez que otras inversiones alternativas. Esto se debe a que la demanda del arte como fondo de inversión para defenderse de la inflación sigue en aumento. La razón es que hoy, más que nunca, los inversores saben que el arte es un refugio seguro para los capitales.



