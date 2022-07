Distintos tipos de seguros para eventos, con Urquía&Bas Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 14:28 h (CET)

Con la llegada del verano, también suelen aumentar los días de conciertos, espectáculos y festivales. Al respecto de estos eventos, la organización implica aspectos como el alquiler de espacios, la contratación de proveedores, el traslado y montaje de escenarios y la seguridad. Asimismo, se deben contratar seguros para eventos que puedan cubrir los imprevistos que se presenten, para hacer frente a las reclamaciones de perjudicados.

Por esta razón, la correduría de seguros Urquía&Bas ofrece pólizas de responsabilidad civil y seguros de contingencia o suspensión a las compañías encargadas de estas actividades recreativas.

¿De qué trata un seguro de responsabilidad civil para eventos? Este seguro garantiza al asegurado el pago de las indemnizaciones a las que esté obligado, reclamadas por daños materiales, personales o patrimoniales causados a terceros en la celebración del evento. Entre las coberturas básicas de la póliza se encuentra la Responsabilidad Civil de Explotación, que cubre los daños ocasionados por la estructura empresarial en el ejercicio de las actividades. Otra cobertura es la RC Locativa, que protege a los propietarios de los inmuebles por los daños ocasionados por los arrendatarios, en determinados casos.

La cobertura de Accidentes de Trabajo o Patronal contempla la responsabilidad de la empresa por daños sufridos por los trabajadores en un accidente laboral. Por otra parte, la cobertura de Defensa Jurídica garantiza la protección legal y la constitución de fianzas exigidas, en caso de que la reclamación derive en un procedimiento judicial. Otras coberturas que se encuadran dentro del seguro de responsabilidad civil son la Subsidiaria de Contratistas, la de Postrabajos o Productos terminados, la Profesional o la de Contaminación.

¿Qué es el seguro de cancelación? El seguro de cancelación de eventos garantiza la recuperación de los costes en caso de que este no pueda celebrarse, se aplace o se suspenda. Esta póliza actúa ante la suspensión de un evento al aire libre por condiciones climatológicas adversas, por la incomparecencia de alguno de los artistas, por el aplazamiento debido a motivos de seguridad o de luto nacional, u otras causas accidentales como la falta de suministro de luz eléctrica, un incendio en el lugar de la celebración, etc. Para la contratación de este seguro, se deben tener en cuenta algunos factores, como el lugar donde se va a celebrar el evento y el tipo de escenario.

Para que los organizadores sepan qué seguros para eventos deben contratar, necesitan la asesoría de una correduría como Urquía&Bas, quien tiene un departamento especializado en el sector. Esta empresa destaca por el servicio y las soluciones que brinda, habiendo concluido tratos con más de 7.500 clientes satisfechos.

Los seguros de eventos proporcionan protección, seguridad y respaldo al organizador. Por ello, contar con una póliza le permite enfocarse en la producción del evento y olvidarse de preocupaciones relacionadas con los riesgos potenciales.



