Disfrutar de Tenerife con un coche de alquiler, con Canarias.com

viernes, 29 de julio de 2022, 14:19 h (CET)

Alquilar coches en Tenerife se establece como una de las mejores alternativas para conocer la isla durante el verano.

Expertos como los que integran el equipo de canarias.com, una de las empresas más destacadas en el alquiler de vehículos en la isla, comentan que alquilar un vehículo permite conocer Tenerife con mucha más libertad. El tema ha cobrado mucha importancia en Tenerife y en el resto de España debido a la creciente demanda de los alquileres vacacionales de vehículos y a la escasez en la producción de coches, provocada, entre otras causas, por la falta de microchips.

Cada vez más personas están buscando la libertad, el ahorro, la comodidad y la movilidad que representa tener un coche para uso exclusivo durante las vacaciones.

Estar alerta con las ofertas Alquilar un coche en Tenerife supone poder conocer la isla al ritmo que cada cual decida; no obstante, el equipo de profesionales del portal Canarias.com recuerda que hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar un vehículo de alquiler. La explosión de turistas para este 2022 ha ocasionado una creciente demanda que los medios de comunicación han hecho notar durante los últimos meses.

Esto ha provocado la proliferación de algunas prácticas perjudiciales para los clientes. Una de ellas es el “precio cebo” y la letra pequeña. Es bastante habitual que detrás de una oferta aparentemente excepcional se escondan, en la abundante letra pequeña, los importes de seguros extras o de las fianzas que se acabarán pidiendo en el mostrador y que, lo que en un principio parecía un chollo, se torne en un precio mucho mayor.

Por ello, es necesario buscar un proveedor que tenga la suficiente experiencia, cuente con una flota amplia y explique con claridad el precio final que el cliente va a acabar pagando. Buscar empresas que ofrezcan tarifas transparentes para que los usuarios puedan calcular un presupuesto fijo, sin pagos adicionales inesperados y de última hora, es algo que siempre merece la pena hacer. En el caso de Canarias.com, trabajan con precios finales que incluyen todos los seguros, sin franquicias y con tan solo un depósito reembolsable de entre 100 y 300 euros, que cubre costes excepcionales como la pérdida de llaves o que el coche sea devuelto pasada la fecha acordada.

Ventajas de alquilar coches con una empresa de alquiler como Canarias.com Canarias.com cuenta para este verano con una extensa flota y pone a disposición de sus clientes coches de todas las gamas y precios para ajustarse a una amplia variedad de presupuestos. Además, ofrece un servicio integral que incluye poder recoger el coche en un punto y devolverlo en otro.

Canarias.com dispone de más de 25 oficinas en Tenerife, incluyendo sucursales en hoteles de 4 o 5 estrellas. Esto último permite al cliente que esté hospedado en esos hoteles poder recoger su vehículo en el hotel y entregarlo, pasados unos días, en el aeropuerto. Si el viajero lo prefiere, la empresa cuenta con servicio de traslados de lujo con su flota de berlinas, limusinas y minibuses y, además, al tener implantación por todo Tenerife, son expertos a la hora de prescribir excursiones y recomendar visitas de acuerdo con los intereses y el perfil de sus clientes.

Cabe recordar que el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler en Canarias (APECA), Juan Antonio Jiménez, ha llamado a la tranquilidad. Ha señalado que, para este verano, la demanda de coches en las islas estará cubierta. No obstante, desde Canarias.com consideran que siempre es necesario asegurar el servicio con empresas con experiencia, de confianza y que sepan responder a los clientes.



