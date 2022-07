El actor Adrián Rodríguez se redescubre con su nueva faceta profesional como coach personal Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 13:58 h (CET)

El actor y cantante Adrián Rodríguez, más allá de su carrera profesional ampliamente reconocida por el público, es una persona que a lo largo de su vida ha debido enfrentarse a muchas situaciones adversas que han cambiado su manera de pensar y de vivir. Aun así, ha aprendido a superarse a sí mismo y a seguir adelante pese a los diferentes obstáculos que han aparecido en su camino, alcanzando los éxitos que hasta ahora ha logrado.

Por esta razón, ha decidido usar los aprendizajes obtenidos en sus experiencias de vida para ofrecer ahora soporte a las personas que lo necesiten, convirtiéndose en sucoach personal para superar cualquier barrera que no les permita avanzar en sus objetivos.

Adrián Rodríguez; actor, cantante y coach personal Una de las cosas que más enseña a las personas a vivir son las experiencias y las situaciones que en un punto de la vida llegan para exigir fortaleza, resiliencia, compromiso, constancia y valentía. Esto es precisamente lo que a lo largo de su vida ha tenido que aprender Adrián Rodríguez, actor y cantante reconocido, por ejemplo, por sus papeles en series como Los Serrano, El Chiringuito de Pepe o Foq.

Tras una larga reflexión sobre los aprendizajes conseguidos durante su vida y la puesta en práctica de los mismos para su superación personal, el artista pudo descubrir la facilidad que actualmente tiene para ayudar a los demás a sobreponerse a sus temores, tales como el miedo escénico, inseguridades personales, temor a hablar en público, etc. Limitaciones que, en gran medida, le dificultan a alguien el alcanzar sus sueños. Es por eso que ahora mismo ha decidido ofrecer su ayuda de una manera más formal, como coach personal online de quienes necesiten superar estos miedos y encaminarse definitivamente a conseguir la vida que desean.

Una ayuda vital contra el estancamiento personal Más allá del éxito y de los sueños que hasta ahora Adrián Rodríguez ha podido alcanzar, también hubo momentos de estancamiento personal y profesional que en muchas ocasiones le impidieron avanzar. Todo esto hizo que tuviese que evaluar su vida hasta el punto de identificar cuáles eran los obstáculos internos que debía superar para salir del estancamiento. Todo esto le permitió aprender a controlar sus nervios adecuadamente en situaciones límite, también a encontrar la salida definitiva a depresiones y adicciones. El resultado: un redescubrimiento de sí mismo, de lo que realmente era y de lo que quería lograr en su vida.

Estos son los principios que actualmente aplica en las personas que recurren a él como coach personal y que ven en el artista un ejemplo de superación. Lo mejor es que todo el mentoring se puede hacer desde la comodidad del hogar vía online.

La metodología consiste en un primer encuentro en línea para conocer a la persona y su situación y determinar el tipo de coaching que requiere. Posteriormente, la persona tendrá a su disposición un pack de varias clases online y un seguimiento extenso y cercano para garantizar el avance y la superación de los bloqueos personales. A través de su cuenta oficial en Instagram, se puede contactar directamente con él.



