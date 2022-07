El mundo digital y las posibilidades infinitas que ofrece Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 13:52 h (CET)

Cuando las primeras empresas del mundo digital fueron apareciendo en el mercado, una de sus marcas principales fue que cambiaron el mercado en el que se situaban y alteraron por completo su funcionamiento. En cuanto a la música, por ejemplo, la idea del casete o del CD ya no es la primera imagen que viene a la cabeza. En cuanto a las series, ya no hay que esperar a una hora determinada para ver los capítulos favoritos.

Llegando un poco más allá, la economía se fue alterando poco a poco y ahora existe la posibilidad de alquilar las casas a turistas o inclusive vender lo que ya no se usa para que pueda ser reaprovechado por otras personas.

Completa tu Club ofrece también posibilidades infinitas. No solo se trata de una herramienta que puede unir profesionales del deporte en un solo lugar, sino que también es una herramienta que está cambiando el tejido social del deporte. Existen cazadores de talento que pueden crear su perfil de organización y ganar dinero creando su catálogo de jugadores dentro de la plataforma, las escuelas y clubs deportivos ya no tienen que gastar sumas extraordinarias de dinero para encontrar nuevo talento, ya que pueden hacerlo dentro de la misma plataforma.

Y hay más. También se están creando relaciones que antes se creían imposibles. Agencias de modelos se están dando de alta en la plataforma para encontrar deportistas que quieran ganar algún dinero como modelo para alguna marca deportiva.

La plataforma también ofrece la posibilidad a simpatizantes del deporte a aportar su granito de arena para contribuir a que el mundo del deporte sea más accesible, como es el caso de la empresa Crisan, que ha aprovechado la modalidad de patrocinador para poder contribuir al proyecto.

De esta misma manera, Completa tu Club utiliza el ecosistema digital para acercarse a las personas más fácilmente. Desde su lanzamiento hace 3 meses, Completa tu Club ha conseguido más de 8.000 seguidores en su cuenta de Instagram (@completatuclub), 1.000 fans en su página de Facebook y 500 suscritos en su canal de YouTube. Recientemente, también ha lanzado su canal de Twitter y Telegram.

Completa tu Club es pionera, siendo la primera vez en España que se crea una plataforma que facilita a todas aquellas escuelas y clubs deportivos más pequeños encontrar personal y lo hace con tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, que permite preseleccionar candidatos que reúnen las cualidades para una vacante de empleo.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.