viernes, 29 de julio de 2022, 13:49 h (CET)

El pasado día 30 de junio de 2022 se celebró la I Jornada Andaluza de Enfermería y Salud Escolar en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de Sevilla, bajo el título de “Visibilización de la Enfermera Escolar y su labor en los centros educativos”.

A esta jornada asistieron más de 180 enfermeras dentro del ámbito escolar de Andalucía y se contó con enfermeras referentes en otras provincias de España, ponentes, conferenciantes y otros invitados. En total, hubo una asistencia de aproximadamente 200 personas.

En el acto inaugural estuvieron presentes la Dra. Engracia Soler Pardo, presidenta de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) y de la International Association of School Nurses & Health Promotion (ISNA); la Sra. Guadalupe Fontán en representación del Consejo General de Enfermería; el Sr. Víctor Bohórquez Sánchez, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla y el presidente del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE); el Sr. José Luis Carrasco; la Dra. Marta Lima Serrano en representación de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de Sevilla; y la Sra. María Encarnación Aguilar Silva, teniente de alcalde y delegada del área de salud y protección animal, en representación del Ayuntamiento de Sevilla.

En el mismo acto, se presentó la nueva “Asociación Científica Andaluza de Enfermería y Salud Escolar” – ACAESE, la presidencia ejecutiva de la cual está a manos de la Sra. Patricia Serrano.

Durante la jornada, se presentó el nuevo Máster de Enfermería Escolar de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de Sevilla a cargo de la Dra. Marta Lima Serrano Castro. Los temas más tratados durante la jornada fueron los de compartir, crecer en conocimiento, fomentar e impartir la promoción y educación para la salud en la comunidad educativa y el fomento de una gestión más autónoma sobre su propia salud y en la toma de decisiones. Además, se pusieron en valor las directrices mencionadas durante la 5th European Conference School Health Education, promovida por la OMS, las cuales resaltan la importancia de las enfermeras escolares como eje de la promoción de la salud y la asistencia sanitaria en las escuelas, teniendo en cuenta las recomendaciones de la campaña mundial “Nursing Now”, del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).

Estas dan a conocer las pautas de la iniciativa y los principios para la crianza temprana (CEPPs) a seguir por los Estados miembros para construir sociedades más saludables, justas y pacíficas desde la infancia.

Una de las conclusiones de la jornada ha sido la de compartir conocimientos y crear vínculos entre las enfermeras referentes en el ámbito escolar de Andalucía y así poder trabajar de manera conjunta, dando valor al trabajo que se realiza en diferentes ámbitos, elaborar protocolos de actuación e investigar para poner en valor la práctica enfermera en el ámbito escolar basado en la evidencia científica.

Otra de las conclusiones que se llevaron a cabo durante la jornada ha sido el de trabajar de forma conjunta, para potenciar el crecimiento personal y el empoderamiento del alumnado en la toma de decisiones sobre su salud durante todo el proceso escolar para llegar a la edad adulta con una buena salud y convertirse en agentes activos en salud. Se desea una transversalidad educativa en conocimiento y práctica en salud, con todos los recursos que envuelven y caracterizan a los centros educativos, y está, como no, acompañada de la figura de la Enfermera Escolar integrada en la escuela desde edades muy tempranas. Durante el evento, se presentaron trabajos de proyectos de intervención en las escuelas y proyectos de investigación, tanto en formato póster como comunicaciones. El comité científico constituido para la jornada otorgó diferentes premios y reconocimientos al trabajo de visibilización enfermera y premios en metálico para el primer póster y comunicación.



