¿Cómo y cuándo hay que renovar el carnet de conducir?

viernes, 29 de julio de 2022, 13:25 h (CET)

Renovar el carnet de conducir con anticipación es clave para evitar que el permiso pierda vigencia. Debido a que el nuevo carnet suele tardar un mes y medio en llegar tras su tramitación, es importante solicitarlo con el tiempo suficiente, ya que está prohibido circular con la licencia caducada.

Para pedir la renovación, es necesario un certificado médico que acredite que el estado de salud de la persona sigue siendo óptimo para conducir. El Centro Médico Bravo ofrece servicios de reconocimiento médico para cumplir con este trámite. Ubicado en la zona sur de Madrid, cuenta con profesionales especializados que se hacen cargo de esta gestión para ahorrar tiempo a sus clientes.

El momento adecuado para renovar el carnet de conducir Los permisos de conducir tienen distintas vigencias según el tipo. Los permisos de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E tienen un periodo de durabilidad de cinco años, hasta que el titular cumple los 65 años, edad a partir de la cual tiene tres años de vigencia. Por su parte, las licencias de clase B, para turismo, tienen un período de vigencia de 10 años hasta los 65 años y luego deben renovarse cada 5 años.

Para poder seguir conduciendo en regla, tres meses antes de que la licencia expire ya se puede presentar la solicitud de renovación. Adelantarse a la fecha de caducidad no supone perder días de validez, pues la prórroga del permiso nuevo empieza a contar desde la fecha en la que caduca el antiguo.

Este trámite puede realizarse presencialmente en cualquier jefatura u oficina de Tráfico o en un centro de reconocimiento médico inscrito en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estos, como el Centro Médico Bravo, están reconocidos por el Ministerio del Interior.

Conseguir el certificado médico fácil y rápido Elegir el Centro Médico Bravo para renovar la licencia de conducir es una forma rápida de realizar el trámite. El solicitante debe presentarse con un documento identificativo, como el DNI o el pasaporte, y el actual carnet de conducir para obtener el certificado médico-psicotécnico. En 30 minutos, los profesionales llevan a cabo las pruebas requeridas por la ley para evaluar el estado de salud del conductor. Si no surge ningún inconveniente, aproximadamente un mes después, el nuevo carnet original de la DGT llegará a su domicilio.

Mientras tanto, con la renovación aprobada, es posible seguir conduciendo aunque el carnet haya caducado, pues el Centro Médico Bravo emite una autorización que actúa como un carnet de conducir provisional. Con un sistema completo y actualizado para la exploración médico-psicológica del solicitante, el Centro Médico Bravo asegura la renovación de la licencia de conducir de manera rápida y accesible.



