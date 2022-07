Gifinas, una marca multicultural con esencia dominicana que homenajea el arte y la moda a través de sus prendas Emprendedores de Hoy

Maritza Acevedo, una mujer apasionada por el arte y el diseño de moda, encontró en sus antepasados dominicanos los motivos perfectos para inspirar sus creaciones. Fueron las muñecas Limé o muñecas sin rostro las que permitieron a esta artista centroamericana crear una marca multicultural que mezcla los saberes ancestrales de sus antepasados con prendas de vestir modernas y sofisticadas. Así nació Gifinas, un estudio de moda fundado por Acevedo, que diseña accesorios originales para mujeres genuinas que quieran abrazar el arte y la cultura, mujeres que quieran ser parte de una historia, a través de piezas únicas y exclusivas con un toque perfecto de esencia dominicana.

Accesorios de moda llenos de tradición Las muñecas que inspiran los diseños de Gifinas usan como referencia las piezas creadas por la escultora de origen cibaeño Liliana Mera Limé. Su obra articula elementos indígenas, africanos y europeos en figuras de barro que representan a una mujer sin rasgos faciales, las cuales se han convertido en un hito de la cultura popular dominicana. Siguiendo esta iconografía, Maritza Acevedo, elabora ilustraciones inspiradas en estas muñecas, para crear patrones de estampados que se imprimen en pañuelos, camisetas, hoodies, bufandas, tote bags, etc.

Todas estas prendas son confeccionadas bajo una filosofía de producción slow fashion y diseño sostenible, utilizando únicamente fibras naturales para su fabricación. Con un modelo de producción bajo demanda, intentan generar menos residuos que los que se generan con la fabricación convencional y fomentan el consumo responsable, por lo que las piezas de todas sus colecciones son de continuidad, atemporales y no se agotan; esto significa que solo producen lo que se les pide.

Además, estas piezas también se elaboran con procesos enteramente artesanales, garantizando su calidad y sostenibilidad. Tanto los pañuelos como las camisetas cuentan con todas las cualidades del color y esencia del Caribe centroamericano, acompañadas de accesorios completamente cómodos y sofisticados que se ajustan a las búsquedas de una mujer que se enfrenta constantemente a los retos de un mundo globalizado.

Encuentro de culturas Gifinas no se concentra únicamente en reproducir los motivos de las muñecas Limé, sino que también busca relacionar esta figura cultural con las tradiciones ancestrales de otras partes del mundo. Este es el caso de la colección Siurell, la cual se compone de un conjunto de prendas inspiradas en los motivos geométricos más representativos de la artesanía de Mallorca. Con esta colección, Acevedo busca acercar los elementos tradicionales de la cultura dominicana y española, teniendo en cuenta que ambas culturas han construido su identidad como empresaria y artista.

Esta comunión entre pueblos es una de las razones principales para que Maritza Acevedo creara una marca multicultural como Gifinas. Desde antes de lanzar su primera colección, esta diseñadora dominicana se encontraba orgullosa de su diversidad cultural y por esta razón decidió compartirla con otras personas a partir de creaciones de moda que, a día de hoy, se encuentran cruzando fronteras en diferentes partes del mundo.



