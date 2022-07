Alquilar un Huracán Evo de Lamborghini, de la mano de Rent Car Deluxe Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 12:26 h (CET)

La empresa Rent Car Deluxe ya tiene a disposición para el alquiler el nuevo Huracán Evo de Lamborghini, una obra maestra del diseño. Este superdeportivo fue lanzado por primera vez en 2019 y se ha posicionado como uno de los modelos más emblemáticos de la marca italiana.

La compañía española también dispone del modelo Huracán Evo Spyder, la versión descapotable de esta línea vendida por la filial de alta gama de Volkswagen. Ambas unidades hacen que alquilar coche de lujo sea sencillo en cualquier parte de España, gracias al servicio exclusivo dirigido a un target muy exigente.

Solo coches de lujo El anuncio de Rent Car Deluxe va de la mano con la filosofía de la empresa desde su creación. Su objetivo no es abastecer el mercado masivo del renting de vehículos en España. El trabajo de la compañía se concentra en atender al segmento más exclusivo de la población que desea conducir unidades que no solo sirvan para movilizarse.

El modelo de negocios de esta firma consiste en el alquiler de vehículos de alta gama y deportivos muy exclusivos. El formato de alquiler es por horas o por días para cualquier tipo de evento o rutas que se deseen recorrer. Su equipo de profesionales proporciona, además, la logística para organizar toda la estancia de los clientes en una ruta o en un destino específico.

Tienen oficinas en las ciudades más importantes de España, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia. Igualmente, disponen de sucursales en los destinos turísticos más cotizados como Ibiza, Málaga, Mallorca, Marbella y Puerto Banus. A nivel internacional, están presentes en Mónaco, Roma, París, Milán y Ginebra. La empresa asegura que en todos estos puntos hay personal preparado para garantizar una experiencia inolvidable a los clientes.

El Lamborghini en cualquier punto de España Rent Car Deluxe explica que el Lamborghini Evo y el Evo Spyder son vehículos que representan la más reciente evolución del V10 de la casa italiana. En ellos, han desarrollado nuevas soluciones en términos de prestaciones y de diseño aerodinámico. La fabricante lo ha descrito como un coche intuitivo, capaz de anticiparse a los deseos del conductor y los movimientos que requiere el camino.

El resultado de todo esto es una experiencia de conducción inédita que se enriquece con aplicaciones que mejoran el confort, la seguridad y la navegación. Para Rent Car Deluxe es una alternativa antes de enfrentar las listas de espera para comprar un coche que se conduzca solo en ocasiones especiales.

Rent Car Deluxe menciona que recientemente fueron citados en un reportaje realizado por la revista Forbes que se concentró en este tema. Según ellos, la decisión entre alquilar o comprar es una interrogante que cada día se hace más gente. Muchos consideran excesivo esperar por una experiencia que se puede disfrutar de inmediato y en el momento deseado, solo con optar por el renting.



