Schneider Electric refuerza las colaboraciones con partners para la Sostenibilidad

El objetivo es habilitar a los partners para ofrecer transformación digital, sostenibilidad y eficiencia en el nuevo mundo eléctrico, así como ayudarles a crecer y a preparar sus negocios para el futuro con soluciones sostenibles, resistentes y digitales. Schneider Electric presenta la última generación de gestión de la energía, tecnológicamente pionera, incluyendo las soluciones TeSys™ New Generation, TransferPacT y PowerPacT. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado la iniciativa "Partnering for Sustainability", con la que quiere empoderar a sus partners para que crezcan en el ecosistema de colaboradores de Schneider Electric. Reconociendo el papel fundamental que desempeñan sus partners para crear un mundo eléctrico más resiliente y sostenible, el nuevo programa está diseñado para ayudar a los partners a entender mejor y a satisfacer los objetivos de sus clientes. La iniciativa incluye cursos y formaciones, una gama de productos simplificada, un ecosistema de apoyo abierto y colaborativo y conocimientos y experiencia digitales. Esta visión se complementa con nuevos productos de las gamas TansferPacT, PowerPacT y TeSys Giga.

Según un estudio reciente de IDC, sólo el 7% de las empresas cumplen sus planes de sostenibilidad y más del 40% de los clientes recurren a sus partners en busca de apoyo estratégico para alcanzar sus objetivos medioambientales. Existe una evidente oportunidad de negocio para que los partners hagan crecer sus negocios con soluciones sostenibles y resilientes y, al mismo tiempo, ayuden a acelerar y a ampliar el camino hacia una red cero neta.

Como parte del programa Partnerships of the Future, Partnering for Sustainability sigue la visión de Schneider Electric de aprovechar su amplio ecosistema para ayudar a los partners a avanzar hacia un futuro más sostenible. Ofrece cuatro sencillos pasos para que los partners puedan preparar sus negocios para el futuro, siendo más sostenibles en sus propias prácticas y apoyando a sus clientes en el camino hacia una red cero neta.

Electrificar las operaciones: modernizar las operaciones de los clientes mediante una electrificación y digitalización sostenibles, productos preparados para el futuro y sistemas eléctricos híbridos de alto rendimiento, fiables y fáciles de usar. Reducir el uso de energía y la huella de carbono maximizando la eficiencia energética a través de productos y software inteligentes, digitales y conectados que permitan la supervisión, el mantenimiento y la optimización de las operaciones. Sustituir los recursos energéticos en todo el ciclo de vida del producto y garantizar un uso óptimo de los recursos. Eliminar más de 7 millones de blísteres de poliestireno y piezas de espuma y substituirlos por envases sostenibles y reciclados, para reducir la huella medioambiental en más de 14 fábricas en todo el mundo.

El 75% de los productos Green Premium de toda la oferta promete un rendimiento medioambiental superior

4. Compromiso de toda la cadena de valor para optimizar las operaciones, aumentar la resistencia del suministro y minimizar la huella

Diseño de software para construir con el objetivo de reducir los residuos en todo el ciclo de vida del producto para garantizar un uso óptimo de los recursos.

Adoptar la circularidad a través de los Productos Certificados Circulares para reducir los residuos en de todo el ciclo de vida del producto y garantizar un uso óptimo de los recursos, ayudando a los clientes a impulsar la continuidad del negocio y los ingresos sostenible.

Partnering for Sustainability: soluciones simplificadas, abiertas y digitales

Como parte del programa Partnership for Sustainability, Schneider Electric también lanza sus productos de última generación en sus populares gamas TransferPacT, PowerPacT y TeSys. Diseñados para ofrecer soluciones de seguridad, fiabilidad y conectividad para segmentos críticos de la industria, edificios e infraestructuras:

PowerPacT Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) ofrece un interruptor automático mejorado para el futuro, que permite a los clientes aumentar la eficiencia opreacional y una fiabilidad inigualable. La icónica TeSys New Generation ha sido rediseñada con las últimas innovaciones digitales inteligentes para ofrecer una experiencia de cliente más sencilla, sostenible, segura y protegida para cuadristas, ingenieros consultores, integradores de sistemas, gestores de instalaciones y fabricantes de maquinaria (OEM), basándose además en una fiabilidad probada y una alta durabilidad eléctrica. TransferPacT Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE): una gama de conmutadores de redes automáticas inteligentes, compactos y modulares de alta velocidad, que ayuda a los profesionales de la industria a maximizar el tiempo de actividad, mejorando la seguridad, la fiabilidad y la conectividad, manteniendo la sostenibilidad a través de soluciones habilitadas para la IoT y un diseño flexible.

"Si queremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados, tenemos que acelerar el camino hacia una red cero neta. En Schneider Electric, tenemos la tecnología, las soluciones y los conocimientos técnicos para ayudar a descarbonizar nuestras economías. Nuestros partners tienen un papel fundamental para ampliar la acción y cumplir con los caminos de descarbonización de los clientes" asegura Rohan Kelkar, Executive Vice-President of Power Products at Schneider Electric. "Con nuestra nueva iniciativa de Partnership for Sustainability, esperamos proporcionar a los partners las habilidades y la tecnología necesaria para capitalizar las oportunidades de negocio y acelerar un futuro sostenible."