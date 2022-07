Grupo VASS adquiere la mexicana Hexagon Data para reforzar su expansión norteamericana y acelerar sus capacidades estratégicas en el ámbito MarTech Comunicae

viernes, 29 de julio de 2022, 14:12 h (CET) Con esta adquisición, Grupo VASS refuerza su posición en el mercado norteamericano donde ya tiene presencia en países como Estados Unidos, Canadá y México Grupo VASS, compañía líder en soluciones digitales, ha anunciado la adquisición de la mexicana Hexagon Data, empresa de soluciones de automatización de marketing digital que desarrolla e implementa soluciones y productos para acelerar los procesos de venta en sectores estratégicos como media, retail, bienes de consumo y telecomunicaciones. Hexagon Data se integrará dentro la compañía del Grupo VASS, NATEEVO, compañía especializada en estrategia y soluciones end-to-end de marketing digital.

Sumar a Hexagon Data a las soluciones y servicios digitales de Grupo VASS "reforzará nuestro posicionamiento internacional donde estamos ya presentes en un amplio abanico de países en América y nos permitirá seguir creciendo en la estrategia entorno a los datos que ya iniciamos hace años en MarTech", afirma Javier Latasa, CEO y presidente de Grupo VASS.

Hexagon Data, fundada en 2017 con sede en México y Colombia, tiene presencia en 10 países de Latinoamérica y cuenta con un equipo de más de 80 personas. Entre su porfolio de clientes se encuentran líderes globales como Coca-Cola, Grupo Bimbo, Avianca y Kimberly-Clark. "Con nuestra experiencia y la de Grupo VASS, estamos convencidos de poder generar una oferta de valor única." explica Lukas Canal, CEO de Hexagon Data. La sinergia entre ambas empresas "nos permitirá ofrecer un servicio integral cubriendo todo el ciclo de vida de los clientes", apunta Ángel Hernández, COO de Hexagon Data.

Esta adquisición forma parte de la estrategia VASS@400, lanzada a principios de 2021 y respaldada por la firma de capital de riesgo estadounidense One Equity Partners ("OEP"), con el objetivo de aumentar la presencia y posicionamiento de Grupo VASS en mercados internacionales. "La adquisición de Hexagon Data impulsará el posicionamiento y el offering de Grupo VASS como líder de servicios digitales en el mercado norteamericano, un paso más en su desarrollo y crecimiento internacional en otro gran mercado clave después de la consolidación alcanzada en Europa", ha declarado el Dr. Jörg Zirener, Senior Managing Director de One Equity Partners.

Hexagon Data es la sexta adquisición desde la puesta en marcha del plan de crecimiento inorgánico tras las recientes adquisiciones de One Inside, especialista en soluciones tecnológicas de Adobe con sede en Suiza; CRI Group, empresa especializada en la transformación digital de entidades de la Unión Europea; ECENTA, líder alemán en el desarrollo de soluciones de experiencia de cliente que cuenta además con gran presencia en el mercado norteamericano; Comunytek, especialista en sistemas avanzados para la banca mayorista y mercado de capitales, y Movetia, compañía catalana líder en servicios digitales con experiencia en el desarrollo de soluciones digitales para el sector financiero y de automoción.

