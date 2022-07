AddTimme, la plataforma de coaching acreditado Emprendedores de Hoy

Después de mucho trabajo, AddTimme está feliz de poder compartir e invitar a todas las personas a formar parte de la primera comunidad de coachingacreditado de España. Esta empresa nació en pleno confinamiento del covid y, en aquel momento, la vida y la comunicación de todas las personas se limitó a existir entre cuatro paredes y, al mismo tiempo, en una modalidad 100% online. Tal como expone un proverbio, en tiempos de incertidumbre, tiempos de oportunidad. En ese sentido, más de uno se cuestionó si estaba donde quería estar y haciendo lo que más le gustaba y, con ello, vinieron nuevas oportunidades y formas de ver las cosas y así nació AddTimme.

¿Qué es AddTimme? AddTimme quiere ser la mayor comunidad de coaching acreditado de España, enfocándose en acompañar a las personas para desarrollar empresas, aportando un granito de ayuda a la sociedad.

Se puede dividir su actuación en 3 partes: empresas, coachees y coaches.

El coaching se centra en acompañar a las personas en la consecución de sus objetivos, por ello, está principalmente enfocado a las personas.

En un segundo punto, ayudan a desarrollar empresas. Como su compromiso con las personas gana cada vez más importancia, una empresa tiene que buscar el bienestar de sus empleados. De esta forma, conseguirá mayor compromiso y rendimiento. Asimismo, será una fuente de retención de talento.

Por último, los coaches se establecen como una parte esencial de la comunidad, donde les ofrecen conectar con otros coaches y ayudarles a que puedan crecer como profesionales.

¿Por qué coaching para empresas? Porque, actualmente, el 27 % de los trabajadores se plantea dejar su trabajo en 2022 y solo un 32 % se ve trabajando más de 5 años en la misma empresa, según el Talento Directivo de la Incertidumbre a la nueva normalidad Smart Culture, 2021. Estas cifras deben invitar a la población a reflexionar y realizar un cambio en el cómo se están haciendo las cosas.

En AddTimme, se busca y se confía en un coaching horizontal para todos. Una compañía evoluciona cuando las personas crecen, se enfocan en un aumento de la productividad (+56 %), disminuyendo el ausentismo (-75 %) y reduciendo la rotación (-50 %) como algunas de las soluciones que ofrecen a los empleados.

¿Por qué coaching particular? El coaching ayuda a rediseñar la vida desde el punto de vista profesional como personal, aumentando las fortalezas, desarrollando todo el potencial y guiando a la persona hacia acciones que las lleven a conseguir sus metas.

En AddTimme, se cuenta con coaches especializados que ayudan y acompañan a las personas a lograr sus objetivos de la mejor forma,siempre desde un proceso de aprendizaje, cambio y crecimiento personal.

¿Por qué ser coach en AddTimme? Esto es una buena alternativa, debido a que la pandemia ha dejado una realidad latente: el 10 % de la población está diagnosticada con ansiedad y el 85 % de las personas no están contentas en sus trabajos.

El coaching especializado está en absoluto crecimiento. Mientras los coaches cuidan a la gente, AddTimme contribuye a hacerlo posible a través del desarrollo de campañas de comunicación para que las personas entiendan realmente para qué es y los beneficios del coaching. Además, simplifican la manera de trabajar, haciendo todo a través de la plataforma: gestionando el calendario, compartiendo la experiencia y activando la disponibilidad y notificaciones para empezar a conectar con coachees.



